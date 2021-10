НАЗК перевірило декларацію Зеленського: що "в кишені" глави держави

Зеленський закон не порушує / УНІАН

Національне агентство із запобігання корупції закінчило повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського.

У підсумковому документі йдеться, що відомство не виявило жодних порушень.

Зокрема, за Зеленським не помічено ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів та конфлікту інтересів, а точність оцінки задекларованих активів відповідає джерелам.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, було перевірено будівлю у Форте-дей-Мармі в Італії вартістю понад 88,5 млн грн, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю San Tommaso S. R. L., однак кінцевим бенефіціарним власником якої є перша леді - дружина глави держави Олена Зеленська.

Як зазначив президент, раніше він відпочивав там з сім'єю, проте з 2020 року вілла в оренді, що і підтверджують надані документи.

Також НАЗК перевірило ймовірність співпраці Зеленського з компанією Maltex Multicapital Corp., зареєстрованою на Британських Віргінських Островах. У копіях листів директорів компаній Film Heritage Inc. і Maltex Multicapital Corp., наданих Зеленським, йдеться про відсутність будь-яких виплат у 2019-2020 роках від компанії Maltex Multicapital Corp. на користь Film Heritage Inc., а також від компанії Film Heritage Inc. на користь дружини Олени Зеленської.

При цьому, наголошується, що президент надав всі пояснення і документи з цього приводу. У свою чергу, НАЗК направило запити до органів Британських Віргінських островів і Белізу, але поки не отримало відповіді.

Нагадаємо, в останньому президентському рейтингу у Зеленського помітно впала підтримка електорату. Хоча навіть в такому випадку він займає лідерські позиції.

А ось "щабель" Дмитра Разумкова солідно піднявся вгору. Його почало підтримувати втричі більше українців.