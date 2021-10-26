Підтримка падає, але позиції залишаються: президентський рейтинг з новими цифрами, але старою суттю

Більшість потенційних кандидатів на пост президента України втратили підтримку електорату.
Соціологи з'ясували нинішні "президентські" уподобання українців. Якби вибори нового глави держави відбулися вже зараз, то чинний президент Володимир Зеленський набрав би 26% голосів усіх учасників виборчого процесу або 17% від усіх респондентів.
Зокрема, найбільше голосів, як свідчать дані дослідження, проведеного з 14 по 20 жовтня, соцслужбою Центр Разумкова, він би отримав у першому турі.
Підтримка українцями лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка становить 9% і 14% опитаних, нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка - 7% і 12%, екс-прем'єра, глави "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 7% і 10 %.
Дмитро Разумков міг би отримати 6% і 9% голосів, Євген Мураєв – 4% і 6%, Ігор Смешко – 3% і 5%, Володимир Гройсман – 2% і 3,5%, Анатолій Гриценко — 2% і 3%, Олег Ляшко — 2% і 2%, Сергій Притула - 1,5% і 2%, Руслан Кошулинський — 1% і 2%, Віталій Кличко — 1% і 1%, відповідно.
Тим часом, на даний момент у лідерів президентських перегонів істотно знизилася підтримка електорату. Особливо, порівняно з кінцем липня - початком серпня 2021 року.
Зокрема, у Зеленського було 19,5%, а стало 17% серед усіх опитаних. У Юрія Бойка - 13%, а тепер 7%. У Петра Порошенка 12%, а стало 9%.
А ось Дмитра Разумкова навпаки полюбило більше українців, причому, втричі. Замість 2% раніше, тепер його підтримують 6%.
Раніше Главред писав, що згідно з опитуванням КМІС, станом на середину квітня за Зеленського готові були голосувати 31,4% українців.