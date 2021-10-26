Підтримка падає, але позиції залишаються: президентський рейтинг з новими цифрами, але старою суттю

Зеленський лідирує у президентському рейтингу / УНІАН

Соціологи з'ясували нинішні "президентські" уподобання українців. Якби вибори нового глави держави відбулися вже зараз, то чинний президент Володимир Зеленський набрав би 26% голосів усіх учасників виборчого процесу або 17% від усіх респондентів.

Зокрема, найбільше голосів, як свідчать дані дослідження, проведеного з 14 по 20 жовтня, соцслужбою Центр Разумкова, він би отримав у першому турі.

Підтримка українцями лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка становить 9% і 14% опитаних, нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка - 7% і 12%, екс-прем'єра, глави "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 7% і 10 %.

Дмитро Разумков міг би отримати 6% і 9% голосів, Євген Мураєв – 4% і 6%, Ігор Смешко – 3% і 5%, Володимир Гройсман – 2% і 3,5%, Анатолій Гриценко — 2% і 3%, Олег Ляшко — 2% і 2%, Сергій Притула - 1,5% і 2%, Руслан Кошулинський — 1% і 2%, Віталій Кличко — 1% і 1%, відповідно.

Тим часом, на даний момент у лідерів президентських перегонів істотно знизилася підтримка електорату. Особливо, порівняно з кінцем липня - початком серпня 2021 року.

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Зокрема, у Зеленського було 19,5%, а стало 17% серед усіх опитаних. У Юрія Бойка - 13%, а тепер 7%. У Петра Порошенка 12%, а стало 9%.

А ось Дмитра Разумкова навпаки полюбило більше українців, причому, втричі. Замість 2% раніше, тепер його підтримують 6%.

Раніше Главред писав, що згідно з опитуванням КМІС, станом на середину квітня за Зеленського готові були голосувати 31,4% українців.