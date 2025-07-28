Китай образився на дії України: вимагають 'негайно виправити помилку'

Пекін обурений санкціями проти китайських компаній.

https://glavred.net/politics/kitay-obidelsya-na-ukrainu-trebuyut-nemedlenno-ispravit-oshibku-i-ugrozhayut-10685204.html Посилання скопійоване

Китай "наїхав" на Україну через санкції / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Головне:

Китай обурений через санкції України проти китайських компаній

Україну закликають виправити помилку

У разі ігнорування КНР погрожує вжити заходів

У Китаї обурені через санкції, які Україна запровадила проти китайських компаній. Пекін закликає Київ "виправити помилку", погрожуючи вжити відповідних заходів у разі ігнорування цих вимог. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

"Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві чи санкціоновані Радою Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативний вплив", - наголосив він. відео дня

Го Цзякунь також підкреслив, що уряд Китаю продовжуватиме "рішуче захищати законні права та інтереси своїх компаній" на міжнародній арені.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Санкції України та ЄС проти Росії - новини за темою

Нагадаємо, 27 липня Україна запровадила новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, що підтримують російську агресію. Санкції торкнуться десятків компаній і громадян із Росії, Китаю, Ірану, ОАЕ та інших країн, пов’язаних із тіньовим флотом і постачанням товарів подвійного призначення до російського ВПК.

Раніше Європейський Союз затвердив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти країни-агресора Росії. До 18-го пакета увійшли понад сотня суден із так званого тіньового флоту, зниження граничної ціни на російську нафту, а також обмеження для банків і компаній за межами РФ, які сприяють військовим зусиллям Москви.

Як повдімоляв Главред, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв емоційно висловив погрози на адресу України, образив Європу та закликав до самоізоляції Росії. У РНБО у відповідь наголосили, що такі заяви свідчать про страх і втрату контролю, а сама Росія невідворотно рухається до розпаду.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство закордонних справ Китаю Міністерство закордонних справ Китайської Республіки - центральний орган виконавчої влади Китаю, відповідальний за формування та реалізацію зовнішньої політики країни, міжнародні відносини, дипломатичні зв’язки і захист національних інтересів за кордоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред