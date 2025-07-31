'Китай не хоче, щоб Росія програла війну': яка небезпека чатує на Україну через КНР

Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію – як партнера, каже дипломат.

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Дипломат сказав, яка небезпека чатує на Україну через КНР/ колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Основні тези дипломата Хари:

Китай не зацікавлений у тому, щоб допомагати Заходу перемагати Росію

Для КНР навпаки вигідна ситуація, коли РФ послаблена та ізольована

Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а РФ – як партнера, що відстоює власні інтереси

Сполучені Штати Америки не будуть ставити ніяких умов Китаю і не будуть змушувати КНР тиснути на Росію. По-перше, існує взаємна залежність – Китай не можна просто ігнорувати.

По-друге, Китай не зацікавлений допомагати Заходу перемагати Росію. Навпаки, Китаю вигідно, коли країна-агресорка Росія послаблена. Про це сказав дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю Главреду.

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"Йому (Китаю – ред.) вигідна така ситуація, коли Росія послаблена, ізольована, але все ще існує як антизахідний партнер, з якого можна витискати політичні й економічні дивіденди. Китай не хоче, щоб Росія програла – про це прямо говорив очільник МЗС Ван І. Тож перетягнути Китай на бік України чи Заходу наразі майже неможливо", – зазначив Хара.

За словами дипломата, Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію – як партнера, що відстоює власні інтереси.

"І хоча Пекін не схвалює дії Кремля, він також проти оборонних альянсів, зокрема НАТО в Європі. Бо не хоче, щоб щось подібне з’явилося в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначив він.

Заяви Китаю щодо війни в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ. Якщо Росія програє в Україні, може виникнути "ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв", припускають журналісти.

Також раніше Главред повідомляв, що Китай образився на дії України – вимагають "негайно виправити помилку". Пекін обурений санкціями проти китайських компаній.

Нагадаємо, The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну. Китай уже постачає в РФ товари подвійного призначення, які можуть мати цивільне застосування, але також важливі для військової машини Путіна.

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Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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