Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

Альона Вороніна
31 липня 2025, 11:18
339
Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію – як партнера, каже дипломат.
'Китай не хоче, щоб Росія програла війну': яка небезпека чатує на Україну через КНР
Дипломат сказав, яка небезпека чатує на Україну через КНР/ колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Основні тези дипломата Хари:

  • Китай не зацікавлений у тому, щоб допомагати Заходу перемагати Росію
  • Для КНР навпаки вигідна ситуація, коли РФ послаблена та ізольована
  • Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а РФ – як партнера, що відстоює власні інтереси

Сполучені Штати Америки не будуть ставити ніяких умов Китаю і не будуть змушувати КНР тиснути на Росію. По-перше, існує взаємна залежність – Китай не можна просто ігнорувати.

По-друге, Китай не зацікавлений допомагати Заходу перемагати Росію. Навпаки, Китаю вигідно, коли країна-агресорка Росія послаблена. Про це сказав дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Йому (Китаю – ред.) вигідна така ситуація, коли Росія послаблена, ізольована, але все ще існує як антизахідний партнер, з якого можна витискати політичні й економічні дивіденди. Китай не хоче, щоб Росія програла – про це прямо говорив очільник МЗС Ван І. Тож перетягнути Китай на бік України чи Заходу наразі майже неможливо", – зазначив Хара.

За словами дипломата, Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію – як партнера, що відстоює власні інтереси.

"І хоча Пекін не схвалює дії Кремля, він також проти оборонних альянсів, зокрема НАТО в Європі. Бо не хоче, щоб щось подібне з’явилося в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначив він.

Заяви Китаю щодо війни в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога РФ. Якщо Росія програє в Україні, може виникнути "ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв", припускають журналісти.

Також раніше Главред повідомляв, що Китай образився на дії України – вимагають "негайно виправити помилку". Пекін обурений санкціями проти китайських компаній.

Нагадаємо, The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну. Китай уже постачає в РФ товари подвійного призначення, які можуть мати цивільне застосування, але також важливі для військової машини Путіна.

Читайте також:

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Олександр Хара новини Китаю
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Треба змінити режим в РФ": Зеленський вийшов із серйозною заявою

"Треба змінити режим в РФ": Зеленський вийшов із серйозною заявою

11:52Україна
"Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

"Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

11:18Україна
"Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

"Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

10:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосіб

Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосіб

Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

Останні новини

12:52

Замість традиційного борщу: перша страва за 10 хвилин

12:35

Діалог можливий лише втрьох: коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

12:08

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Зміям - удар, собакам - зміни

12:01

Привітання з Медовим Спасом - прозою, віршами та картинками

11:52

"Треба змінити режим в РФ": Зеленський вийшов із серйозною заявою

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
11:47

Паспорт із рекордом: який вигляд має найдовше і найдивніше прізвище в Україні

11:44

1 серпня починається Успенський піст: що можна і не можна робити цього дня

11:38

Софія Ротару показала розбитий будинок у Києві після нічного удару - деталі

11:18

"Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

Реклама
10:24

"Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

10:21

"Не зовсім адекватна, але жива": РФ зруйнувала квартиру відомої ведучої

10:19

Було влучання 5 ракет, одна – в будинок: яке місто стало основною ціллю удару РФВідео

09:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 липня (оновлюється)

09:49

Нестаріючі класичні речі — як створити мінімалістичний та елегантний гардероб?

09:46

РФ запустила по Україні понад 300 дронів і 8 ракет: поранено рекордну кількість дітейФотоВідео

09:39

Під прицілом - важливий радіозавод: дрони атакували російську Пензу

09:29

Гороскоп на завтра 1 серпня: Тельцям - тривожні події, Стрільцям - велика удача

09:10

"Людей викидало з вікон": нові подробиці ракетного удару РФ по КиєвуВідео

08:58

"Давно хотіла": Еліна Світоліна прийняла важливе рішення

08:51

"Стеж за словами": Трамп відповів Медведєву після його погроз США війною

Реклама
08:44

Навіщо Путін масовано вдарив по цивільних у Києві: дочка Келлога назвала причинуФото

08:37

"Заглушати шум у себе в голові": Козловський уперше розповів про психічний розлад

08:23

Українські військові вибили росіян під Покровськом - ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як Путінський режим руйнує все у світі?Погляд

07:34

РФ вдарила прямим наведенням у 9-поверхівку: у Києві зростає кількість жертв і постраждалихФотоВідео

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: відповідь потрібно знайти за 19 секунд

06:35

У Києві - "приліт" у житловий будинок: склався цілий під'їзд, під завалами людиФотоВідео

06:10

Ворог почав боятися: що потрібно Україні для атак по РФПогляд

06:00

З однаковими зачісками: Настя Каменських засвітилася з мамою

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти літеру P

05:30

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

04:56

Тиск Трампа може перейти на Київ, а не Москву: дипломат пояснив чому

04:15

Гороскоп на серпень 2025 для Тельців: Венера принесе романтику, Уран - нові грошіВідео

03:34

Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком, що п'є воду, за 49 с

02:52

РФ може припинити вогонь: з'явився несподіваний прогноз щодо термінів перемир'я

02:31

Популярна українська співачка оголосила про вагітність

02:15

Найсильніша енергія серця: 4 дати народження, які випромінюють світло і тепло

02:10

Відбили прориви на п’яти напрямках: у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив

Реклама
01:52

Навіть 15 років потому: Олена Мозгова зізналася, як переживає смерть батька

01:30

Місія здійсненна: 63-річний Том Круз підтвердив роман із 37-річною красунею

00:22

Що означає саранча в будинку: народні прикмети дають несподівану відповідь

30 липня, середа
23:30

Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицюФотоВідео

23:30

Де захований кіт: тільки люди з навичками детектива вгадають за 24 секунди

22:57

У США запропонували нову схему постачання зброї Україні коштом союзників - WSJ

22:54

Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

22:00

Як доглядати за кавуном: секрет швидкого дозрівання навіть у північних регіонах

21:47

Мовчунка Анастасія Стоцька терміново покинула РФ - що сталося

21:27

"Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти