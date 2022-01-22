МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по Криму

У МЗС України розлючені заявою глави ВМС Німеччини щодо Криму / pixabay.com

У суботу, 22 січня, глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах зробив скандальну заяву про окупований Росією Крим. Він сказав, що анексований півострів ніколи вже не стане українським.

Крім того, Шенбах згадав і про вступ Грузії в НАТО, і сказав, що це "нерозумно".

ВМИД України різко і оперативно дали відповідь німецькому високопоставленому чиновнику. Спікер відомства Олег Ніколенко прокоментував слова виданню, що принижують Україну РБК-Україна.

За словами пресаташе, це - категорично неприйнятні заяви.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віце-адмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість у протидії державі-агресору. У зв'язку з цим вимагаємо роз'яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - сказано в заяві.

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Крім того, українська влада вражена словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією". Вони обурюються подібного роду заявами поряд з тим, що кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, і в той час, коли стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського кордону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії і намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть спроба зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинна мати свої моральні, політичні та небезпечні межі. У цьому випадку ці кордони грубо порушені", - додали в МЗС.

У зв'язку з цим МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що одним з відповідальних за втрату Криму є секретар РНБО в 2014-2019 роках, а також виконуючий обов'язки президента України в 2014 році Олександр Турчинов.

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