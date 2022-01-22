УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по Криму

22 січня 2022, 14:26

Шенбах заявив, що півострів ніколи не повернеться до складу України. У відомстві назвали заяви категорично неприйнятними.

false
У МЗС України розлючені заявою глави ВМС Німеччини щодо Криму / pixabay.com

У суботу, 22 січня, глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах зробив скандальну заяву про окупований Росією Крим. Він сказав, що анексований півострів ніколи вже не стане українським.

Крім того, Шенбах згадав і про вступ Грузії в НАТО, і сказав, що це "нерозумно".

ВМИД України різко і оперативно дали відповідь німецькому високопоставленому чиновнику. Спікер відомства Олег Ніколенко прокоментував слова виданню, що принижують Україну РБК-Україна.

За словами пресаташе, це - категорично неприйнятні заяви.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віце-адмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість у протидії державі-агресору. У зв'язку з цим вимагаємо роз'яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - сказано в заяві.

Реклама

Крім того, українська влада вражена словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією". Вони обурюються подібного роду заявами поряд з тим, що кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, і в той час, коли стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського кордону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії і намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть спроба зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинна мати свої моральні, політичні та небезпечні межі. У цьому випадку ці кордони грубо порушені", - додали в МЗС.

У зв'язку з цим МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що одним з відповідальних за втрату Криму є секретар РНБО в 2014-2019 роках, а також виконуючий обов'язки президента України в 2014 році Олександр Турчинов.

Читайте також:

viber
новини Німеччини МЗС України вторгнення Росії анексія Криму новини України новини Криму повернення Криму деокупація Криму Олег Ніколенко Німеччина
Зараз ви переглядаєте новину «МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по Криму». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду 40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗС40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗС Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляЛюбовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілля Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом ЖдановимЧи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим
14:26

МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по Криму

13:49

Помер зірка фільмів В'язень замку Іф і РанеткиФото

13:40

"Поїхав на червоне світло": у Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

13:34

Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії

13:26

Скільки українців може повторно захворіти COVID-19: лікар назвав цифруВідео

Реклама
13:02

"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

12:57

У Харкові горить юридична академія: до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць спецтехнікиВідео

12:51

У Мережі виставили на продаж персональні дані 2,6 млн українців: Мінцифри відреагувало

12:30

Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зонуВідео

12:18

Через стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні подорожчає проїзд: названо терміни і тарифи

12:07

Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часомВідео

11:49

Гірший, ніж Омікрон: в ООН передрекли світу новий штам коронавірусуВідео

11:25

В Україні різко подорожчає паливо: названо терміни і ціниВідео

11:22

Перетворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударівВідео

10:52

США почнуть евакуацію сімей дипломатів з України вже наступного тижня - CNNВідео

10:52

"Все погано": військовий експерт розповів, чи готова Україна до війни

10:12

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

10:08

45 тисяч нових випадків на день, але хвиля буде швидкою: медик повідав, чого українцям чекати від ОмікронаВідео

10:06

Як нормалізувати тиск у домашніх умовах: названо ідеальний продукт

Реклама
10:06

Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради

10:00

Якою може бути війна Росії проти України: три сценарії

09:29

Німеччина не дозволила Естонії передати Україні гаубиці - WSJВідео

09:26

У США не виключають військової участі в конфлікті через агресію Росії

09:20

Приносять біди і багато проблем: які речі не можна зберігати в будинкуВідео

09:19

Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиВідео

09:00

День Соборності України 2022: дата, чи буде вихідний

08:42

Пробере до кісток: Україну на вихідних засипле снігом і заморозитьВідео

08:32

Коронавірус в Україні 22 січня: кількість виявлених хворих за добу перевищила 22 тисячіВідео

08:00

Визнання Москвою "ЛДНР" і ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо Донбасу

07:54

"Робимо це завжди": у Білому домі розповіли про плани евакуювати своїх громадян з УкраїниВідео

07:45

Протистояння Росії і США: чи можливий компромісПогляд

07:29

"Право України на самооборону": в Україну прибув літак з летальною зброєю з СШАВідео

07:10

Вимога щодо НАТО як "прикриття" і запуск "Мінська": названа головна мета РФ стосовно УкраїниВідео

06:58

Гороскоп Таро для Левів на лютий 2022: великий прибуток, нова любов і прозрінняВідео

06:30

Укранцям час припинити ховати голову в пісокПогляд

06:01

У моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-хВідео

05:42

Цугцванг для Путіна: експерт пояснив, як Штати загнали господаря Кремля у кут

05:28

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

05:02

Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºВідео

Реклама
04:48

Модель з найбільшими вилицями в світі оголила пишні груди з наліпками на сосках

04:23

Чи можна повністю уникнути "цукрової ломки" - відповідь дієтолога

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиВідео

03:15

Коли Путін піде з посади: Каспаров назвав умову

02:44

Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

02:24

Як зараз виглядає товстушка з серіалу Відчайдушні домогосподарки - 20-річна Медісон Де Ла Гарза

02:06

В Україні вводять новий тариф на газ: що змінюється в платіжкахВідео

01:44

Чому вживання білого хліба може викликати деменцію-відповідь дієтолога

01:17

Жінка народила відразу 10 дітей: всі 5 пар - близнюки

00:51

Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти