Кремль готує бойові операції не тільки в Україні - Сибіга

Кремль готує стратегічні резерви для потенційного розширення збройної агресії за межі України.

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Кремль готує бойові операції не тільки в Україні / Колаж: Главред, фото: Главред

Що сказав Андрій Сибіга:

Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинки війни

Закликав західних партнерів діяти рішуче і послідовно

Кремль планує проведення бойових операцій не тільки в Україні. РФ почала готувати стратегічні резерви. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час виступу на міжнародному форумі GLOBSEC-2025 у Празі.

Посилаючись на розвіддані, він зазначив, що Кремль готує стратегічні резерви для потенційного розширення збройної агресії за межі України.

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"За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не тільки в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинки цієї війни", - сказав Сибіга.

Він закликав західних партнерів діяти рішуче і послідовно, зокрема посилювати санкційний тиск на Кремль.

"Путін розуміє тільки силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", - додав міністр.

Загроза РФ Європі - що відомо:

Як повідомляв Главред, Німеччина модернізує армію до 2028 року через загрозу з боку РФ. Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року, вважають аналітики.

Також повідомлялося, що Німеччина озброїть Україну на 5 млрд євро додатково. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже у 2025 році.

Вторгнення Росії в Україну - це тільки "перший крок на шляху до Заходу". Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль. За його словами, Кремль має намір перевірити рішучість НАТО застосувати п'яту статтю Альянсу про взаємні оборонні дії.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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