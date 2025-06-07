Німеччина модернізує армію до 2028 року через загрозу з боку РФ

Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року, вважають аналітики.

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Німеччина має намір повністю оснастити Бундесвер до 2028 року / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Міноборони РФ, сайт Кремля

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Німеччина посилить свої сили стримування

Парламенту Німеччини нададуть пропозиції щодо закупівлі військового обладнання

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки Бундесверу (BAAINBw) вважає, що у нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення збройних сил Німеччини на тлі зростаючої військової загрози з боку Росії. Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 7 червня, повідомляє DW.

"До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть тренуватися на новій техніці", - підкреслила Ленігк-Емден. відео дня

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер нещодавно також заявив, що з 2029 року Росія "може зважитися на масштабний напад на територію НАТО". Щоб не допустити цього, Німеччина має посилити свої сили стримування, вказав він.

Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотримано, і кошти, вивільнені внаслідок адаптації бюджетних правил (призупинення "боргового гальма"), будуть вчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.

"Генеральний інспектор склав список пріоритетів, у якому вказано, що додатково потрібно. Ми не стали чекати формування нового уряду, а підготували якомога більше необхідних закупівель", - зазначила Ленігк-Емден.

До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівлі військового обладнання. Йдеться насамперед про "велику техніку", таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі. Крім того, вже укладено рамкові угоди про виробництво нової партії бойових танків Leopard 2.

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

"Йому [Путіну] потрібна "двіжуха", ось він і може влаштувати її в одній із країн НАТО. Причому він може вдатися до таких дій не тільки щодо країн Балтії або Польщі, а й щодо країн Скандинавії, Швеції та Фінляндії", - вважає Коваленко.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявив, що Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова.

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