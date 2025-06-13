Удар по воєнних об’єктах РФ в Криму: партизани розповіли про втрати окупантів

Коротко:
- У ніч на 12 червня було завдано успішних ударів по військових об'єктах РФ в Криму
- Внаслідок атаки пошкоджено цінну техніку
- Також є постраждалі серед російських військових
Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. Зокрема, внаслідок атаки у ніч на 12 червня пошкоджено цінну техніку. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.
Так, агенти руху з 12 зенітного ракетного полку Росії повідомили про успішні удари у ніч на 12 червня по військових об'єктах росіян у Сімферопольському районі.
"Як завжди, росіяни намагаються замовчати наслідки, але правда вийде назовні – дуже скоро все стане відомо", – йдеться у повідомленні.
Агенти також розповіли, що через недбалість російського командування було пошкоджено цінну техніку – ймовірно, зенітно-ракетний комплекс.
Крім того, є втрати серед особового складу, однак наразі важко встановити точну кількість.
Вибухи в Криму - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. За словами місцевих жителів, вони чули звуки безпілотників.
3 червня Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою. Як повідомили в Службі безпеки України, операція тривала декілька місяців.
Крім того, у тимчасово окупованому Криму 16 травня також лунали вибухи. Внаслідок атаки дронів був знищений склад із боєприпасами та 4 приміщення 126-ї бригади берегової оборони у Перевальному.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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