Німеччина озброїть Україну додатково на 5 млрд євро - деталі

Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже у 2025 році.

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Документи підписали Умеров і Пісторіус / колаж: Главред, фото: bmvg.de

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Документи підписали Умеров і Пісторіус

Системи озброєння будуть швидко доступні для ЗСУ

Україна отримає від Німеччини додаткову військову допомогу на загальну суму 5 млрд євро. Про це повідомило Міністерство оборони ФРН.

Зазначається, що сьогодні Україна і Німеччина підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Також було укладено контракт між Україною та німецькою оборонною промисловістю.

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Відповідні документи підписали міністр оборони України Рустем Умеров і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Так, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже у 2025 році.

"Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України - перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах, додаткової підготовки не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Німеччина також продовжить постачати боєприпаси для різних систем озброєння, зокрема для важливих систем ППО. Також Німеччина постачатиме Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю.

Крім того, Умеров і німецька оборонна компанія Diehl підписали контракт на постачання систем ППО і відповідних боєприпасів в Україну.

Допомога Німеччини буде спрямована на ремонтні потужності в Україні. З цією метою оборонні компанії обох країн домовилися про створення спільного підприємства.

Зазначається, що кошти на всю цю допомогу виділять з уже схвалених Бундестагом фондів.

"Частково прямі інвестиції в українську оборонну промисловість та співпраця між оборонними компаніями країн є метою німецького уряду для довгострокового та сталого зміцнення обороноздатності України", - зазначили в міністерстві.

Позиція Німеччини щодо війни в Україні - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на своїй рішучості підтримувати Україну, зокрема і в контексті поставок озброєння без обмежень за дальністю.

Нагадаємо, Мерц закликав китайського лідера підтримати зусилля європейських країн і США для припинення вогню між Україною і країною-агресором Росією, адже переконаний, що це може допомогти покласти край війні.

Раніше канцлер ФРН прокоментував ситуацію навколо ініціатив щодо припинення вогню в Україні. На його думку, ініціатива щодо переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним навряд чи призведе до реального вирішення конфлікту.

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