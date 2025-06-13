'Останній' шанс: Трамп пригрозив Ірану новими ударами

Трамп додав, що Ізраїль використовує найкраще обладнання США.

https://glavred.net/world/posledniy-shans-tramp-prigrozil-iranu-novymi-udarami-10673087.html Посилання скопійоване

Трамп пригрозив Ірану новими ударами / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду

Він сказав, що наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими

Президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду після того, як ісламська країна піддалась ударам з боку Ізраїлю. Про він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп наголосив, що "давав шанс" Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки.

відео дня

За його словами, Штати виробляють "найкраще" військове обладнання, яким користується Ізраїль.

"Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, поки не залишилося нічого, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань", – йдеться у повідомленні.

Президент США також додав, що Іран має піти на укладання угоди, "поки не стало пізно".

Ізраїль почав війну з Іраном - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що атака Ізраїлю на Іран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знав про удари заздалегідь, проте Штати не були залучені до атаки у військовому плані та сподіваються, що Іран повернеться до переговорів.

Водночас, прес-секретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що Іран відповість на удари Ізраїлю. США також "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона у своїй непричетності.

Читайте також:

Що відомо про Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред