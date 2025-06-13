Основне завдання з 2014 року: озвучено план РФ щодо окупації лівобережжя України

Завдання Москви залишилося незмінним.

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РФ хоче захопити лівобережжя України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключові тези:

Захоплення території України є основним завданням Росії

В окупантів немає потенціалу захопити лівобережжя України у 2026 році

Рівень виснаження росіян сьогодні максимальний

Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса говорив, що Росія планує у 2026 році окупувати всю територію України по лівому березі річки Дніпро. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чи вдасться окупантам реалізувати свої плани.

За його словами, Росія ставить перед своїми військами настільки амбітні цілі, тому що захоплення території України є її основним завданням, яке вона намагається вирішити з 2014 року.

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"Якщо тоді, 2014 року, це було гібридне захоплення шляхом створення "народних республік" під керівництвом Суркова, то 2022-го почалося повномасштабне вторгнення. Ось тільки окупанти недооцінили можливості України і переоцінили свої, тому все затягнулося. А так, завдання Москви залишилося незмінним - окупація території України", - сказав він в коментарі Главреду.

Експерт підкреслив, що поки не зрозуміло, чому росіяни впевнені, що зможуть окупувати лівобережжя України до кінця 2026 року.

"Достатньо подивитися на темпи просування російських військ і ресурси Росії, і стане очевидно, що немає жодних підстав говорити про наявність в окупантів потенціалу захопити лівобережжя у 2026 році", - наголосив Коваленко.

Він також додав, якщо подивитися на ситуацію, яка складається з російським військово-промисловим комплексом і забезпеченням російських військ, можна сказати, що "Росія зараз перебуває в точці неповернення в питанні виснаження".

"Літня наступальна кампанія Росії 2025 року буде максимумом, який може продемонструвати російське командування в проведенні загальновійськових наступальних кампаній - не тактичних операцій, а саме загальновійськової наступальної кампанії. Рівень виснаження росіян сьогодні максимальний", - вважає оглядач.

Коваленко зауважив, що зараз ми спостерігаємо те ж саме, що і 2022 року, коли росіяни були переконані у своїй здатності захопити всю територію України, маючи 180-тисячне угруповання військ.

"Зараз вони або імітують намір захоплення значних територій задля посилення позицій Росії, щоб і надалі розмовляти з Україною ультиматумами, або Путін просто не готовий слухати професійну військову аналітику, якщо така є в Росії, і вірить у щось своє, ефемерне і незрозуміле", - підсумував експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак заявив, що Дніпропетровський напрямок уже активний. Росіянам залишилося 100 метрів до адміністративного кордону.

Аналітики DeepState повідомили, що противнику вдалося підібратися впритул до села Довгеньке, але успіхів у подальших просуваннях в окупантів немає, так само і в напрямку Фиголівки.

Водночас, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що Росія планує захопити Одесу та прорватися до кордонів Молдови й Румунії, однак наразі реалізація такого задуму практично неможлива. Ймовірність висадки російського морського десанту на одеське узбережжя вкрай низька.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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