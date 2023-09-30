УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

Андрій Ганчук
30 вересня 2023, 20:19 оновлено 30 вересня, 20:23
Сили оборони України можуть серйозно порушити логістику російських окупантів, якщо застосують ракети Taurus, сказала Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.
Шольц, Таурус
Шольц - єдиний, хто блокує постачання Taurus Україні, - очільниця комітету оборони Бундестагу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний, хто блокує рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Така поведінка безвідповідальна, оскільки коаліція вже ухвалила потрібне рішення. Чекати нема часу, треба терміново дати Києву ракети, завдяки яким ЗСУ можуть серйозно порушити логістику окупантів агресора Росії. Про це заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

Як повідомляє Tagesschau, під час дебатів щодо постачання Україні крилатих ракет вона сказала про те, що Німеччина повинна терміново передати Києву далекобійні ракети Taurus.

"Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що за прицільного застосування крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські постачання", - зазначила Штрак-Циммерман.

відео дня

"Чого він чекає? Це безвідповідально"

У своєму Twitter-акаунті вона піддала різкій критиці канцлера Німеччини Олафа Шольца і сказала, що лише керівник уряду блокує постачання Taurus.

"Чого він чекає? Заради бога. Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - підкреслила Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

Крилаті ракети Taurus для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба в середині вересня сказав, що є прогрес у перемовинах зі Штатами і ФРН щодо далекобійних ракет Taurus і ATACMS. Діалог продовжується.

У ФРН зробили заяви щодо передачі Україні ракет Taurus. Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Німеччина не відмовляється передавати Києву Taurus, але спочатку треба вирішити організаційні питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, написали журналісти The Wall Street Journal. Згідно з їхньою версією, якщо Берлін і передасть ракети Києву, їхня дальність може бути скорочена.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
Реклама

Головне за день

"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

20:19 Світ
Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

18:59 Україна
Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

17:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:19

"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

19:47

Путіна "кинув" ще один союзникПогляд

19:45

"Це може викликати проблеми": у Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі

19:11

Як зберігати моркву, щоб не гнила: 3 поради для тривалого зберігання

18:59

Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
18:51

Чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями: експерт пояснив заяву про евакуацію

18:44

Ніколи не здогадаєтесь: що означає слово "пирхота" в українській мові

18:09

"Загроза існує": в ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії

17:53

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

Реклама
17:22

Справжня українська юшка: Клопотенко здивував простим рецептом

17:21

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

17:04

Лепс і Чичеріна потужно зганьбилися з новим патріотичним треком

16:58

Від росіян залишилося мокре місце: українські захисники підірвали "опорник" РФВідео

16:35

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 жовтня: Льву - поліпшення, Раку - гіркота реальності

16:20

Пофарбував свою шевелюру в чорний колір: Мішина показала 11-річного сина в новому іміджіВідео

16:17

Подоляк - про окупацію земель України: Росію чекає фінал з мемуарами за ґратами

16:04

Чому ні в якому разі не можна фотографувати сплячу людину: приголомшливі забобони

15:54

Київ має право бити ракетами Taurus по території РФ: у ФРН зробили гучну заяву

15:23

Медведєв безплідно розмріявся про приєднання нових українських земель

15:14

Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі - Зеленський

Реклама
15:13

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 жовтня: Рибам - новий рівень, Раку - неприємності

15:06

Церковне свято 1 жовтня: що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

14:50

Через 27 років після вбивства Тупака Шакура поліція затримала винного у злочині

14:46

Спецоперація ГУР: у полон здалися 12 військових РФ – деталі унікального вербування

14:38

Африці потрібно не лише зерно з України: Кулеба розкрив деталі

14:26

Коля Сєрга розповів як зустрічався з Залужним і що просив головкому ВСУ

13:57

Нічим не гірше білого, а то і смачніше: як знайти і приготувати відомий польський гриб

13:49

Вірменія йде від Москви: названо ще один регіон, який може втратити РФВідео

13:48

Столтенберг назвав парадоксальний шлях до миру в Україні

13:04

Гороскоп на завтра 1 жовтня 2023: Стрілець - важливий дзвінок, Рибам - досягнення

13:00

"Складне завдання з жертвами": експерт оцінив, чи можна звільнити Крим без F-16 і ATACMS

12:46

РФ вдарила по важливому об'єкту в Україні: названо цілі атак ворожих дронів

12:15

Субсидії поміняються з 1 жовтня: але є один нюанс

11:49

"Була цікава нарада": Буданов розповів деталі планів РФ щодо захоплення ХарковаВідео

11:42

Україна почала виробництво гармат і снарядів "натівського" калібру – Зеленський

11:40

Режисер-воїн Сеітаблаєв зробив пропозицію молодій коханій

11:14

Кайлі Дженнер нарешті офіційно змінила ім'я свого сина

11:01

Півтора року переховувалися в окупації: ВМС і ГУР зуміли врятувати двох десантників

10:45

Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА

10:14

Іменини 1 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
10:11

"Розумію, що це не моя заслуга": Харчишин розповів, чому його син пішов служити в ЗСУ

09:57

В Україні зросте "мінімалка": в Кабміні назвали суму і терміни

09:33

Пенсії в Україні у 2024-му масштабно перерахують по-новому: скільки отримають пенсіонери

09:02

Вітовська пояснила, чому українські актори за мізерні гроші знімалися у росіян

08:45

Грузинський ресторан відпочиває: рецепт лінивих хачапурі на сковороді від Ектора за рекордні 15 хвилин

08:45

ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і захопили висоту - ISW

08:12

Україну використовують як великий рекламний роликПогляд

07:41

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

06:22

Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar: яка головна проблема для наших ППОПогляд

05:30

У чому піти на побачення: прості поради, які подарують приємну зустріч

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти