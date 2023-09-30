"Чого він чекає?": у ФРН рознесли Шольца і закликали терміново дати Україні Taurus

Сили оборони України можуть серйозно порушити логістику російських окупантів, якщо застосують ракети Taurus, сказала Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

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Шольц - єдиний, хто блокує постачання Taurus Україні, - очільниця комітету оборони Бундестагу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний, хто блокує рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Така поведінка безвідповідальна, оскільки коаліція вже ухвалила потрібне рішення. Чекати нема часу, треба терміново дати Києву ракети, завдяки яким ЗСУ можуть серйозно порушити логістику окупантів агресора Росії. Про це заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

Як повідомляє Tagesschau, під час дебатів щодо постачання Україні крилатих ракет вона сказала про те, що Німеччина повинна терміново передати Києву далекобійні ракети Taurus.

"Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що за прицільного застосування крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські постачання", - зазначила Штрак-Циммерман.

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"Чого він чекає? Це безвідповідально"

У своєму Twitter-акаунті вона піддала різкій критиці канцлера Німеччини Олафа Шольца і сказала, що лише керівник уряду блокує постачання Taurus.

"Чого він чекає? Заради бога. Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - підкреслила Марі-Агнесс Штрак-Циммерман.

Крилаті ракети Taurus для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба в середині вересня сказав, що є прогрес у перемовинах зі Штатами і ФРН щодо далекобійних ракет Taurus і ATACMS. Діалог продовжується.

У ФРН зробили заяви щодо передачі Україні ракет Taurus. Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що Німеччина не відмовляється передавати Києву Taurus, але спочатку треба вирішити організаційні питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, написали журналісти The Wall Street Journal. Згідно з їхньою версією, якщо Берлін і передасть ракети Києву, їхня дальність може бути скорочена.

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