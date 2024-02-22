У Лукашенка вибухнули погрозою збивати авіацію НАТО і назвали "умову"

У підконтрольній агресору Росії республіці Білорусь заявили, що військової авіації Північноатлантичного альянсу біля її кордонів, мовляв, стало більше.

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У Лукашенка погрожують "не церемонитися з авіацією НАТО" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

У Міністерстві оборони Білорусі вибухнули погрозою збивати авіацію НАТО в разі, мовляв, перетину західними літаками кордонів республіки.

В інтерв'ю пропагандистам Росія-24 глава військового відомства білоруської республіки Віктор Хренін відреагував на "збільшення кількості військової авіації НАТО" біля кордонів Білорусі.

За його словами, білоруські війська, мовляв, збиватимуть військові літаки Альянсу, якщо вони нібито перетнуть кордон Білорусі.

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"Якщо втрачені гальма з їхнього боку — звичайно, ми будемо збивати, церемонитися не будемо", - підкреслив Хренін.

Загроза країнам НАТО з Білорусі

Майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що Росія з Білорусі може атакувати три області. Ворог здатний перекинути десятки тисяч військ у напрямку Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може напасти на країни Балтії з Білорусі. В інтерв'ю Главреду він казав, що для російських окупантів атака на Сувалкський коридор може стати оптимальним варіантом військової операції.

Ядерна зброя вже в Білорусі, а Іскандери можуть долетіти до Берліна, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. За його словами, незважаючи на те, що Захід набагато сильніший, у окупантів перевага у виробництві боєприпасів.

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