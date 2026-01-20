Рус
Лавров заявив, що Україна в "дуже поганій ситуації" і перелічив "ворогів" РФ

Руслана Заклінська
20 січня 2026, 12:49
Під час підсумкової пресконференції Сергій Лавров заявив, що Москва розраховує лише на домовленості, досягнуті Путіним і Трампом на Алясці.
Лавров відкинув пропозиції щодо заврешення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Лавров:

  • Москва не погоджується, з пропозиціїями щодо врегулювання війни в Україні
  • Росія розраховує на виконання домовленостей між Путіним і Трампом
  • НАТО готується до війни проти Росії

Пропозиції щодо врегулювання війни в Україні для Москви є абсолютно неприпустимими. Лідери ЄС та НАТО готуються до нападу на Росію. Такі заяви зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками року.

Коментуючи ситуацію в Україні, Лавров дав зрозуміти, на чию підтримку розраховує Росія. За його словами, Москва сподівається на виконання домовленостей, які нібито були досягнуті під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці.

"Хоча ми бачимо, як істерично Європа і Зеленський намагаються збити США з цієї позиції", - сказав Лавров.

При цьому стан України міністр назвав "дуже поганим" як на фронті, так і в політиці. Лавров також заявив, що США нібито є єдиною західною країною, готовою вирішувати причини "українського конфлікту".

Війна НАТО з Росією

Лавров вважає, що стратегічна мета Європи - завдати Росії поразки, а на світовій арені панує принцип "хто сильніший - той і має рацію". Крім цього, російський міністр назвав імена європейських політиків, які, на його думку, відкрито планують напад на РФ.

"Фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте - вони серйозно готуються до війни проти Росії, і цього не приховують", - заявив Лавров.

Російський міністр заявив про підтримку відновлення прямого авіасполучення з США і додав, що Росія отримала статут Ради миру щодо Гази. Лавров похвалив прагматичність адміністрації Трампа, яка враховує інтереси інших країн. При цьому ОБСЄ, на його думку, перебуває в "катастрофічному" стані, і "впала так низько, що далі нікуди".

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Чи можливе перемир'я у 2026 році - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що шанс на перемир’я або повне завершення війни у 2026 році є, але навряд чи це відбудеться до березня. За його словами, наразі у Путіна немає стимулів припиняти бойові дії: холод, вразлива енергосистема України та виснаження населення лише послаблюють позиції, тож Росія продовжує тиск.

Ступак також зазначив, що різких кроків зі сторони Трампа до березня очікувати не варто, а подальший розвиток подій після цього періоду поки важко прогнозувати.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна, а не Росія, гальмує укладення мирної угоди. За його словами, Путін готовий до домовленостей, а Зеленський - менш схильний.

Згодом президент Зеленський заявив, що США та Україна зацікавлені у швидкому завершенні війни, але саме Росія затягує підписання мирної угоди та обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Україна вважає, що для завершення війни потрібен достатній тиск на Росію.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близьке як ніколи, але підкреслив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що Москва нібито зацікавлена у швидкому досягненні миру в Україні та готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" й відносин із Європою. Він стверджує, що Росія пропонувала "раціональні" рішення, проте Київ і Захід до них нібито не готові.

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Сергій Лавров війна Росії та України
