Главу МЗС України Дмитра Кулебу запросили на засідання міністрів країн НАТО

У Ризі розроблятиметься нова стратегічна концепція Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Дмитра Кулебу на засідання глав МЗС країн-членів Альянсу у Ризі. Український міністр подякував за таке запрошення та висловив упевненість у продовженні плідного партнерства Києва і НАТО.
30 листопада-1 грудня в столиці Латвії пройде зустріч міністрів закордонних справ НАТО, на якій буде розроблятися нова Стратегічна концепція Альянсу. Планується, що її затвердять глави держав й урядів на червневому саміті НАТО в Мадриді.
Повідомляється, що під час зустрічі Кулеба висловив подяку Столтенбергу та союзникам НАТО за запрошення й зауважив, що запрошення глав української та грузинської дипломатії є важливим сигналом підтримки. Український міністр зазначив, що у 2022 році відзначатиметься 25-та річниця Хартії про Особливе партнерство України і НАТО, яка саме була прийнята в Мадриді.
Міністр окремо відзначив лідерство Генерального секретаря у підготовці нової Стратегічної концепції. Глава української дипломатії зазначив, що Україна використовує "на повну" статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
Нагадаємо, що попереднє засідання міністрів закордонних справ НАТО пройшло 20 серпня. На ньому обговорювали ситуацію в Афганістані, де бойовики "Талібану" один за іншим захопили всі великі міста країни.
Шлях України до НАТО: головне
- 6 квітня Володимир Зеленський під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що вступ до НАТО - це єдиний шлях до закінчення протистояння на Донбасі.
- За підсумками саміту НАТО 14 червня лідери країн-членів Альянсу опублікували комюніке, в якому підтримали рішення від 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО, і закликали продовжувати реформи, зокрема боротьбу з корупцією та реформу СБУ.
- Наприкінці серпня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу, як це було заявлено в ході Бухарестського саміту НАТО в 2008 році
- Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба різко звернувся до НАТО й оголосив про вимогу надати Києву чіткий список вимог щодо реформ, після реалізації яких Україна зможе інтегруватися в НАТО.
На цій же зустріч у Брюсселі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що ситуація зі спробою нелегальних мігрантів прорватися через кордони Польщі може повторитися в Україні.
НАТО фіксує значне посилення російської військової сили біля українських кордонів. У Росії є можливості, щоб провести потенційну військову атаку на Україну. За його словами, в колективному блоці безпеки заходу бачать істотне зміцнення військової сили біля кордонів України.