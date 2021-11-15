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Главу МЗС України Дмитра Кулебу запросили на засідання міністрів країн НАТО

15 листопада 2021, 18:49

У Ризі розроблятиметься нова стратегічна концепція Альянсу.

Кулеба в Брюсселі
Кулеба і Столтенберг провели переговори в Брюсселі / МЗС України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Дмитра Кулебу на засідання глав МЗС країн-членів Альянсу у Ризі. Український міністр подякував за таке запрошення та висловив упевненість у продовженні плідного партнерства Києва і НАТО.

30 листопада-1 грудня в столиці Латвії пройде зустріч міністрів закордонних справ НАТО, на якій буде розроблятися нова Стратегічна концепція Альянсу. Планується, що її затвердять глави держав й урядів на червневому саміті НАТО в Мадриді.

Повідомляється, що під час зустрічі Кулеба висловив подяку Столтенбергу та союзникам НАТО за запрошення й зауважив, що запрошення глав української та грузинської дипломатії є важливим сигналом підтримки. Український міністр зазначив, що у 2022 році відзначатиметься 25-та річниця Хартії про Особливе партнерство України і НАТО, яка саме була прийнята в Мадриді.

Міністр окремо відзначив лідерство Генерального секретаря у підготовці нової Стратегічної концепції. Глава української дипломатії зазначив, що Україна використовує "на повну" статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Нагадаємо, що попереднє засідання міністрів закордонних справ НАТО пройшло 20 серпня. На ньому обговорювали ситуацію в Афганістані, де бойовики "Талібану" один за іншим захопили всі великі міста країни.

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На цій же зустріч у Брюсселі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що ситуація зі спробою нелегальних мігрантів прорватися через кордони Польщі може повторитися в Україні.

НАТО фіксує значне посилення російської військової сили біля українських кордонів. У Росії є можливості, щоб провести потенційну військову атаку на Україну. За його словами, в колективному блоці безпеки заходу бачать істотне зміцнення військової сили біля кордонів України.

viber
НАТО МЗС України Дмитро Кулеба Йенс Столтенберг
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