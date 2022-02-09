"Фінляндизація України": про що мова і чому про це говорять у світі

Фінляндизація України-що це і чому про це говорить світ / Колаж

Фінляндизація України миттєво стала частиною дипломатичного дискурсу у світі, незважаючи на те, що президент Франції Еммануель Макрон спростував, що вживав такий термін.

Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок використовував термін холодної війни, сказавши журналістам під час польоту в Москву, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для ослаблення напруженості з Росією, пише американське видання The New York Times.

Також наголошується, що у вівторок, 8 лютого, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю репліку, яка, по всій видимості, поставила його в суперечку не тільки з українцями, але і зі США. На даний момент ця ідея активно обговорюється в дипломатичних колах.

Передісторія

8 лютого під час брифінгу лідерів України і Франції в Києві журналістка Bloomberg запитала у Макрона: "Вчора ви сказали, що фінляндизація України є однією з опцій. Що ви мали на увазі?"

Макрон відповів їй: "Я не вживав таких формул. Ви використовували формулу "фінляндизації". Я цього не чув. Я говорив навпаки, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, тому що для багатьох країн буде проблема – зокрема, для Фінляндії. Але я ніколи не застосовував такої категоризації по відношенню до України. Я не знаю, звідки ви це взяли".

Реклама

Крім того, Зеленський сказав, що вперше чує про "фінляндизацію України".

Що таке "фінляндизація"

За даними, The New York Times, термін "фінляндизація" стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, закріпленого в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні.

Цей договір гарантував Фінляндії, що вона не зіткнеться з Радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гігантові мати значний вплив на її внутрішню і зовнішню політику.

Тим часом, думки експертів розходяться з цього приводу. Одні констатують, що поступки Москві з приводу намірів Києва на членство в НАТО суперечать тому, до чого прагнула Україна, а інші кажуть, що "фінляндизація" є найкращим курсом для України.

Також політологи вважають, що Фінляндія колись була нейтральною буферною державою між Радянським Союзом і НАТО, проте тепер ситуація змінилася і вона повністю сумісна з НАТО і з Західною "архітектурою безпеки", а також більше знаходиться на боці заходу.

Зустріч Зеленського і Макрона в Києві

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануель Макрон зустрілися під час візиту Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Після переговорів лідер Франції заявив, що Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України і РФ військовим тиском на кордонах тисне на міжнародне співтовариство.

Також раніше лідер Франції прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася в понеділок, 7 лютого.

Читайте також: