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"Фінляндизація України": про що мова і чому про це говорять у світі

9 лютого 2022, 14:02

Питання постало на порядку денному серед дипломатів після того, як його озвучив президент Франції Еммануель Макрон.

Фінляндизація України
Фінляндизація України-що це і чому про це говорить світ / Колаж

Фінляндизація України миттєво стала частиною дипломатичного дискурсу у світі, незважаючи на те, що президент Франції Еммануель Макрон спростував, що вживав такий термін.

Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок використовував термін холодної війни, сказавши журналістам під час польоту в Москву, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для ослаблення напруженості з Росією, пише американське видання The New York Times.

Також наголошується, що у вівторок, 8 лютого, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю репліку, яка, по всій видимості, поставила його в суперечку не тільки з українцями, але і зі США. На даний момент ця ідея активно обговорюється в дипломатичних колах.

Передісторія

8 лютого під час брифінгу лідерів України і Франції в Києві журналістка Bloomberg запитала у Макрона: "Вчора ви сказали, що фінляндизація України є однією з опцій. Що ви мали на увазі?"

Макрон відповів їй: "Я не вживав таких формул. Ви використовували формулу "фінляндизації". Я цього не чув. Я говорив навпаки, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, тому що для багатьох країн буде проблема – зокрема, для Фінляндії. Але я ніколи не застосовував такої категоризації по відношенню до України. Я не знаю, звідки ви це взяли".

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Крім того, Зеленський сказав, що вперше чує про "фінляндизацію України".

Що таке "фінляндизація"

За даними, The New York Times, термін "фінляндизація" стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, закріпленого в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні.

Цей договір гарантував Фінляндії, що вона не зіткнеться з Радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гігантові мати значний вплив на її внутрішню і зовнішню політику.

Тим часом, думки експертів розходяться з цього приводу. Одні констатують, що поступки Москві з приводу намірів Києва на членство в НАТО суперечать тому, до чого прагнула Україна, а інші кажуть, що "фінляндизація" є найкращим курсом для України.

Також політологи вважають, що Фінляндія колись була нейтральною буферною державою між Радянським Союзом і НАТО, проте тепер ситуація змінилася і вона повністю сумісна з НАТО і з Західною "архітектурою безпеки", а також більше знаходиться на боці заходу.

Зустріч Зеленського і Макрона в Києві

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануель Макрон зустрілися під час візиту Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Після переговорів лідер Франції заявив, що Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України і РФ військовим тиском на кордонах тисне на міжнародне співтовариство.

Також раніше лідер Франції прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася в понеділок, 7 лютого.

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