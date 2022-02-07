Підсумки переговорів Макрона з Путіним: обговорили Мінськ, НАТО та "політпритулок для Порошенка"

Заершилися переговори Макрона і Путіна

У Москві завершилися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона та Володимира Путіна. Лідери двох країн провели брифінг за підсумками зустрічі.

Почав пресконференцію Путін, він розповів, що дискусії стосувалися насамперед політики відкритих дверей НАТО. Тобто вступу туди України.

За словами Путіна, зі своїм колегою вони обговорювали й Мінськ-2.

"Всім очевидно, що сьогоднішня влада Києва взяла курс на демонтаж Мінських домовленостей", - сказав президент Росії.

Реклама

Путін перерахував заходи, які Україна нібито ігнорує за Мінськими угодами-прямий діалог з "ЛДНР", "особливий статус" Донбасу, амністія.

Виклав він і інші претензії до України - наприклад, переслідування опозиції. Він розповів, що нібито пропонував Порошенку політичний притулок.

"Хочу підтвердити свою пропозицію. Ми готові таким, як пан Порошенко надати притулок в Росії. Його переслідування як державного злочинця - надмірна заявка на успіх", - сказав Путін.

Що сказав Путін після переговорів:

зустріч пройшла в діловому Ключі;

обговорили три головні вимоги РФ щодо НАТО: нерозширення, нерозповсюдження ракет, повернення Альянсу на кордони 1997 року;

НАТО і США нібито проігнорували пропозиції Росії;

політика відкритих дверей НАТО "занадто вільна";

НАТО нібито позначило Росію як противника;

Захід продовжує" накачувати " Україну зброєю;

Україна нібито не бажає дотримуватися Мінських угод і нормандських домовленостей.

Що сказав Макрон після зустрічі:

ситуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру і стабільності в Європі, зараз для цього ще є час;

НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми;

потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах;

найближчі дні будуть вирішальними для деескалації і переговори повинні цьому сприяти;

Францію турбує проект нової Конституції Білорусі, з якого прибрали без'ядерний статус, тому що це збільшує дестабілізацію;

необхідно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії;

Путін пообіцяв не підтримувати ініціативу визнати "Л / ДНР", оскільки це не відповідає Мінським угодам.

Макрон прибуде до Києва

8 лютого, після зустрічі з Путіним французький президент відправиться в Україну.

До Києва Макрон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Це перший візит французького глави держави за останні 24 роки. Візит відбудеться на тлі загрози військового вторгнення РФ на територію Української держави.

Читайте також: