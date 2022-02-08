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"Путін запевняв, що не загострює ситуацію": Макрон розповів про зустріч з президентом РФ

8 лютого 2022, 17:01

За словами французького лідера, Путін виправдовує стягування російських військ до українського кордону тиском, який нібито чиниться на Росію.

Макрон розповів про зустріч з президентом РФ/ Reuters

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Москві російський президент Володимир Путін запевняв свого французького колегу, що Росія не ініціює військову ескалацію, а тільки "реагує".

Про це Макрон розповів під час спільної пресконференції з главою Української держави Володимиром Зеленським у вівторок, 8 лютого. Зустріч лідерів відбулася у межах візиту Макрона до Києва.

За словами президента Франції, Путін виправдовує стягування російських військ до українського кордону напругою і тиском, які нібито чиняться на його країну.

"Він (Путін – ред.) мене запевняв, що він не є ініціатором такої ескалації, а лише реагує. Але ми бачимо бази в Білорусі, маневри. Він це виправдовує тиском та напругою. Ми наразі перебуваємо у процесі обговорення, не потрібно применшувати ситуацію", – зазначив Макрон.

Французький президент також розповів, що необхідно розробити нові системи гарантій безпеки у Європі. Він сказав, що це питання обговорював також і з Путіним.

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"Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок", – наголосив Макрон.

Питання розробки систем безпеки президент Франції також обговорював під час зустрічі з Зеленським. Також Макрон наголосив, що постійно обговорює це питання з європейськими та американськими партнерами.

Зустріч Зеленського і Макрона у Києві

Президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Еммануель Макрон зустрілися під час візиту Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Після перемовин лідер Франції заявив, зокрема, що Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України і що РФ військовим тиском на кордонах тисне на міжнародне співтовариство.

Лідер Франції прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася у понеділок, 7 лютого.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон
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