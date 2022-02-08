Патрульні катери і 370 одиниць пожежної техніки: Зеленський і Макрон домовилися розширити співпрацю

Зеленський і Макрон домовилися розширити співпрацю/ Офіс президента України

Президенти України і Франції завершили переговори, які відбулися під час візиту Еммануеля Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Вони домовилися, зокрема, про постачання в Україну спеціальної техніки для рятувальників і налагодження будівництва патрульних катерів.

Також вони говорили про постачання у нашу державу локомотивів. Про це повідомив глава Української держави Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Сьогодні ми фіналізували домовленості і перевели у практичну стадію реалізації дуже важливі проєкти: постачання 130 локомотивів на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро", – сказав Зеленський.

Також буде реалізований проєкт з будівництва, зокрема, у місті Миколаїв патрульних катерів для Держприкордонслужби.

"Україна та Франція продовжать розвивати співпрацю з компанією Airbys щодо створення національного перевізника. Крім цього, в межах військо-технічного співробітництва між нашими державами сьогодні підписано угоду про співробітництво між Укроборонпромом та французькою стороною", – додав президент України.

Зустріч Макрона і Путіна

Візит Макрона до України відбувся після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, яка відбулася у понеділок, 7 лютого. Переговори президентів Франції і Росії тривали 6 годин. Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.

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