Патрульні катери і 370 одиниць пожежної техніки: Зеленський і Макрон домовилися розширити співпрацю

Лідери України і Франції провели перемовини під час візиту Макрона до Києва.
Президенти України і Франції завершили переговори, які відбулися під час візиту Еммануеля Макрона до Києва у вівторок, 8 лютого. Вони домовилися, зокрема, про постачання в Україну спеціальної техніки для рятувальників і налагодження будівництва патрульних катерів.
Також вони говорили про постачання у нашу державу локомотивів. Про це повідомив глава Української держави Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Сьогодні ми фіналізували домовленості і перевели у практичну стадію реалізації дуже важливі проєкти: постачання 130 локомотивів на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро", – сказав Зеленський.
Також буде реалізований проєкт з будівництва, зокрема, у місті Миколаїв патрульних катерів для Держприкордонслужби.
"Україна та Франція продовжать розвивати співпрацю з компанією Airbys щодо створення національного перевізника. Крім цього, в межах військо-технічного співробітництва між нашими державами сьогодні підписано угоду про співробітництво між Укроборонпромом та французькою стороною", – додав президент України.
Зустріч Макрона і Путіна
Візит Макрона до України відбувся після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, яка відбулася у понеділок, 7 лютого. Переговори президентів Франції і Росії тривали 6 годин. Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.
Вас також може зацікавити:
- Макрон заявив, що Зеленський поводиться холоднокровно
- Путін на зустрічі з Макроном погрожував Україні і НАТО ядерними бомбами
- "Чому не видали мегафони": у мережі тролять довгий стіл Путіна під час переговорів з Макроном
- Угода Путіна і Макрона щодо України: у Кремлі спростували інформацію ЗМІ
- "Ми не перетнемо свої червоні лінії": Кулеба висловився про підсумки переговорів Путіна і Макрона