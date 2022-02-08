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Підсумки переговорів Зеленського і Макрона: всі подробиці

8 лютого 2022, 15:18

Макрон прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський, Макрон
Зеленський і Макрон / Reuters

8 лютого в Києві відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Макрон прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Варто відзначити, що візит Макрона став першим приїздом французького президента в Україну за останні 24 роки.

Попередній візит президента Франції відбувся в 1998 році. Тоді біля керма держави стояв Жак Ширак.

На брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів.

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"Київ розраховує, що саміт може пройти найближчим часом", - сказав Зеленський.

При цьому Макрон заявив про необхідність повернутися до системам гарантій безпеки в Європі.

Він зазначив, що це питання він обговорив з президентами України і Росії Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним і європейськими лідерами.

"Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок", - сказав Макрон.

Що ще сказав Володимир Зеленський

  • Спільне бачення з Францією викликів з безпеки, що вимагають нових підходів.
  • Необхідність економічної підтримки України.
  • Найближчим часом може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Що на брифінгу сказав Макрон:

  • З 2014 року українці захищають свою Батьківщину.
  • Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України.
  • Путін у розмові підтвердив, що виконуватиме Мінські угоди.
  • Зеленський підтвердив готовність України виконувати Мінські угоди.
  • Є військовий тиск на кордонах України. Цим РФ тисне на міжнародне співтовариство.

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Зустріч Макрона і Путіна

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві ввечері в понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин.

Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.

Макрон назвав президента України Володимира Зеленського холоднокровним в контексті того, як він тримається в умовах стягування Росією своїх військ до українського кордону.

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