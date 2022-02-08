Підсумки переговорів Зеленського і Макрона: всі подробиці

Макрон прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 лютого в Києві відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.
Макрон прилетів до Києва після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Варто відзначити, що візит Макрона став першим приїздом французького президента в Україну за останні 24 роки.
Попередній візит президента Франції відбувся в 1998 році. Тоді біля керма держави стояв Жак Ширак.
На брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч радників у Берліні зможе наблизити саміт на рівні лідерів.
"Київ розраховує, що саміт може пройти найближчим часом", - сказав Зеленський.
При цьому Макрон заявив про необхідність повернутися до системам гарантій безпеки в Європі.
Він зазначив, що це питання він обговорив з президентами України і Росії Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним і європейськими лідерами.
"Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок", - сказав Макрон.
Що ще сказав Володимир Зеленський
- Спільне бачення з Францією викликів з безпеки, що вимагають нових підходів.
- Необхідність економічної підтримки України.
- Найближчим часом може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".
Що на брифінгу сказав Макрон:
- З 2014 року українці захищають свою Батьківщину.
- Франція продовжує виконувати роль посередника в конфлікті на Сході України.
- Путін у розмові підтвердив, що виконуватиме Мінські угоди.
- Зеленський підтвердив готовність України виконувати Мінські угоди.
- Є військовий тиск на кордонах України. Цим РФ тисне на міжнародне співтовариство.
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Зустріч Макрона і Путіна
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві ввечері в понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин.
Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.
Макрон назвав президента України Володимира Зеленського холоднокровним в контексті того, як він тримається в умовах стягування Росією своїх військ до українського кордону.
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