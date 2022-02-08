Звільнення територій України і тиск на Росію: Зеленський здивований словами Путіна Макрону

Мені не знайомий сьогодні суб'єкт у Європі, який міг би чинити дуже потужний тиск на Росію - Зеленський / Скріншот Facebook-трансляція Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здивувався словами глави РФ Володимира Путіна під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном про те, що російське керівництво не виступає суб'єктом посилення загрози вторгнення Росії в українську державу. На думку гаранта, факт продовження окупації території України свідчить про відсутність у Європі сил, які могли б чинити дійсно потужний тиск на Москву.

Як заявив глава держави у вівторок, 8 лютого, під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, він здивований словами Путіна, який заперечує агресивну роль Росії в умовах можливої ескалації російсько-українського конфлікту.

читайте такожПатрульні катери і пожежна техніка: Зеленський та Макрон домовилися розширити співпрацюЯк вважає гарант, у Європі немає сил, які могли б чинити ефективний тиск на Росію. На це чітко вказує ситуація, коли українські території залишаються під окупацією.

"Він сказав, що ті сигнали, які він відчуває..., що не є суб'єктом ескалації, що це був просто тиск... мені не знайомий на сьогодні суб'єкт у Європі, який міг би тиснути на Російську Федерацію дуже потужно. Принаймні, деокупація нашої держави поки не відбувається", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського та Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого перебуває з візитом в Україні. Макрон приїхав до Києва після перемовин з Путіним - у Москві він перебував 7 лютого. Це перша поїздка глави французької держави в Україну за 24 роки.

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За підсумками перемовин Зеленський заявив, що Україна готова виконувати Мінські угоди і анонсував зустріч радників лідерів нормандського формату щодо Донбасу вже найближчим часом.

Президент сказав про спільне бачення України та Франції відповідей на виклики у сфері безпеки та закликав до посилення економічної підтримки української держави.

Як розповів Макрон, під час перемовин з Путіним у Москві президент РФ йому заявив про готовність Росії йти на реалізацію "Мінська". Франція продовжує бути посередником у конфлікті на Донбасі. Також французький глава держави підкреслив, що Росія чинить військовий тиск біля кордонів України, який поширюється і на міжнародне співтовариство.

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