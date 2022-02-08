"Ми не перетнемо свої червоні лінії": Кулеба висловився про підсумки переговорів Путіна і Макрона

Глава МЗС зазначив, що Україна готова до діалогу.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підсумки переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним.
У ході прес-конференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини Кулеба заявив, що всі очікують, які сигнали Макрон привіз до Києва, проте Україна не перетне свої червоні лінії.
"Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон з Москви, але я вже неодноразово говорив, в тому числі вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, чекаємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо свої червоні лінії, і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", — підкреслив він.
Переговори Путіна і Макрона: про що говорили президенти
Зустріч лідерів країн пройшла в Москві, 7 лютого.
Що сказав Путін після переговорів:
- зустріч пройшла в діловому Ключі;
- обговорили три головні вимоги РФ щодо НАТО: нерозширення, нерозповсюдження ракет, повернення Альянсу на кордони 1997 року;
- НАТО і США нібито проігнорували пропозиції Росії;
- політика відкритих дверей НАТО "занадто вільна";
- НАТО нібито позначило Росію як противника;
- Захід продовжує "накачувати" Україну зброєю;
- Україна нібито не бажає дотримуватися Мінських угод і нормандських домовленостей.
Що сказав Макрон після зустрічі:
- ситуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру і стабільності в Європі, зараз для цього ще є час;
- НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми;
- потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах;
- найближчі дні будуть вирішальними для деескалації і переговори повинні цьому сприяти;
- Францію турбує проект нової Конституції Білорусі, з якого прибрали без'ядерний статус, тому що це збільшує дестабілізацію;
- необхідно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії;
- Путін пообіцяв не підтримувати ініціативу визнати "Л / ДНР", оскільки це не відповідає Мінським угодам.
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