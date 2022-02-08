"Ми не перетнемо свої червоні лінії": Кулеба висловився про підсумки переговорів Путіна і Макрона

Дмитро Кулеба оцінив підсумки переговорів Путіна і Макрона / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підсумки переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним.

У ході прес-конференції з міністрами закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини Кулеба заявив, що всі очікують, які сигнали Макрон привіз до Києва, проте Україна не перетне свої червоні лінії.

"Безумовно, ми всі з цікавістю очікуємо тих сигналів, які привіз пан Макрон з Москви, але я вже неодноразово говорив, в тому числі вчора, що ми відкриті до діалогу, ми налаштовані конструктивно, чекаємо дипломатичного рішення, але ми не перетнемо свої червоні лінії, і ніхто не зможе змусити нас їх перетнути", — підкреслив він.

Переговори Путіна і Макрона: про що говорили президенти

Зустріч лідерів країн пройшла в Москві, 7 лютого.

Що сказав Путін після переговорів:

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зустріч пройшла в діловому Ключі;

обговорили три головні вимоги РФ щодо НАТО: нерозширення, нерозповсюдження ракет, повернення Альянсу на кордони 1997 року;

НАТО і США нібито проігнорували пропозиції Росії;

політика відкритих дверей НАТО "занадто вільна";

НАТО нібито позначило Росію як противника;

Захід продовжує "накачувати" Україну зброєю;

Україна нібито не бажає дотримуватися Мінських угод і нормандських домовленостей.

Що сказав Макрон після зустрічі:

ситуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру і стабільності в Європі, зараз для цього ще є час;

НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми;

потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах;

найближчі дні будуть вирішальними для деескалації і переговори повинні цьому сприяти;

Францію турбує проект нової Конституції Білорусі, з якого прибрали без'ядерний статус, тому що це збільшує дестабілізацію;

необхідно розробити гарантії безпеки для ЄС, України, Грузії, Білорусі та Росії;

Путін пообіцяв не підтримувати ініціативу визнати "Л / ДНР", оскільки це не відповідає Мінським угодам.

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