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"Це win-win для всіх": Кулеба закликав ЄС відкинути страхи та надати Україні статус кандидата

11 червня 2022, 23:55

Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе тільки переваги всій Європі.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба про вступ України до ЄС / Reuters

Надання Україні статусу кандидата в Європейський союз - це перемога як для нашої країни, так і для всієї Європи, йдеться в заяві голови МЗС України Дмитра Кулеби.

"Більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе тільки переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи і страхи. Ми активно допомагаємо в цьому нашим європейським друзям. Вирішальний момент вже близько", - написав він.

Кулеба пояснює, що статус кандидата в ЄС надзвичайно важливий, адже він юридично закріпить Україну в проєкті євроінтеграції.

"Це жирна крапка після десятиліть європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною", - зазначає міністр.

Він додає, що кандидатство - це руйнування багаторічного російського наративу про те, що "Україну в ЄС не чекають".

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен сказав, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу в ЄС. Документ був відправлений на подальший розгляд Брюсселем.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, але і її борг.

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