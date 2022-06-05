Україна повинна стати членом ЄС: "це наш моральний обов'язок" - Урсула фон дер Ляєн

ЄС має допомогти Україні стати членом Союзу / forumdaily.com, Reuters

Євросоюз повинен зробити все, щоб Україна могла стати членом ЄС. Це є моральним обов'язком представників ЄС. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на форумі з безпеки GLOBSEC 2022.

"Це не тільки наш стратегічний інтерес, а й моральний обов'язок зробити можливим вступ України до ЄС", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Також вона додала, що Єврокомісія підтримала створення єдиної платформи для відновлення України. Вона об'єднає ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, ОЕСР, G20 та окремих країн.

"Ця платформа управляється і належить Україні. Тому що Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона вважає, що це все допоможе вибудувати шлях до Євросоюзу.

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Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду. 8 квітня він додав, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа.

17 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

24 квітня Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою і Україною повинна відрізнятися від повноправного членства. 27 травня стало відомо про те, що Греція і Кіпр виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Британський прем'єр Борис Джонсон в ході візиту до Києва 9 квітня запропонував президенту Володимиру Зеленському альтернативу вступу України до ЄС. Йдеться про Європейський альянс, який протистоятиме агресії РФ.

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