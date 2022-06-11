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Зеленський про членство України в ЄС: зараз визначається, чи буде майбутнє у об'єднаної Європи

11 червня 2022, 18:11

Президент очікує позитивної відповіді Євросоюзу 23-24 червня.

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Зеленський звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ до ЄС, залежить майбутнє європейського проекту.

Під час візиту глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва глава держави зазначив, що очікує відповіді щодо членства України в ЄС 23-24 червня.

"Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи, і чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту", - сказав Зеленський.

Також президент підкреслив, що український народ навіть під час жорстокої війни довів, що державні та громадські інституції України залишаються у нас стійкими.

Він нагадав, що опитування в країнах ЄС показали, що більшість населення держав-членів вважають Україну частиною європейської сім'ї, і це, за його словами, справедливо.

"Політичне визнання цієї реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня", – сказав Зеленський.

читайте такожЄвросоюз без пояснень послабив шостий пакет санкцій проти РФ - ПодолякЗеленський зазначив, що український народ настільки цінує свободу, що зробить все необхідне для європейської інтеграції України.

"Європейський проект не може бути завершений без нас", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, керівники фракцій слідом за рішенням Європарламенту закликали надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу вже на саміті ЄС, який запланований на 23-24 червня.

Проти такої ідеї виступають Франція і Німеччина, на підтримку Києва виступлять кілька держав, в тому числі і Ірландія. Прихильники України стверджують, що українці своїми життями відстояли право на вступ до ЄС. Противники говорять про неготовність української держави і посилаються на досвід інших країн, які євроінтегрувалися протягом 5-8 років.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен сказав, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу в ЄС. Документ був відправлений на подальший розгляд Брюсселем.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, але і її борг.

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