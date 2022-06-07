Євросоюз без пояснень послабив шостий пакет санкцій проти РФ - Подоляк

ЄС послабив санкції проти Росії - Подоляк / ОПУ

Євросоюз сьогодні значно послабив шостий пакет санкцій проти країни-агресора, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів, повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу в 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаливши звідти згадки про хмарні технології. Ніяких уточнень або роз'яснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - зазначив він.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 2 червня постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

При цьому зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила.

Повідомляється, що проти Патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.

Читайте також: