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Єврорада розгляне заявку України на вступ до ЄС вже на наступному засіданні

31 травня 2022, 09:51

Наступне засідання Євроради, на якому буде розглянута заявка на вступ України, відбудеться в липні.

Євросоюз
Єврорада розгляне заявку України на вступ / irs.in.ua

Європейська Рада планує розглянути заявку України на членство в ЄС. До розгляду питання можуть повернуться вже на наступному засіданні. Про це йдеться в висновках Європейської ради по Україні.

Єврорада підтвердила готовність розглянути заявку України вже цього літа - в липні.

"Європейська рада бере до відома підготовку висновків комісії за заявкою на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова і Грузії і повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", – йдеться в повідомленні.

Лідери Союзу відзначили, що вони прихильні "подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет".

"У зв'язку з цим Європейська Рада вітає прийняття недавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", – йдеться в повідомленні.

Також країни ЄС вітають прийняття рішення про призупинення ввізних мит на весь український експорт. Це рішення діятиме мінімум один рік.

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Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду. 8 квітня він додав, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа.

17 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

24 квітня Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою і Україною повинна відрізнятися від повноправного членства. 27 травня стало відомо про те, що Греція і Кіпр виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Британський прем'єр Борис Джонсон в ході візиту до Києва 9 квітня запропонував президенту Володимиру Зеленському альтернативу вступу України до ЄС. Йдеться про Європейський альянс, який протистоятиме агресії РФ.

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