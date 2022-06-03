Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

Європейський союз виклав у Мережу текст шостого пакету антиросійських санкцій / колаж ua.depositphotos.com

Представники Європейського Союзу виклали в Мережу текст нового, вже шостого за рахунком пакета санкцій проти країни-агресора, Російської Федерації. Як говориться в текст, санкції передбачають відмову країн ЄС від імпорту російської нафти в найближчі пів року, а також відмову від імпорту нафтопродуктів в найближчі восьми місяців.

Крім того, нові обмеження передбачають відключення від SWIFT:

Ощадбанку,

Россельхозбанка,

Московського кредитного банку,

Банку розвитку (Білорусь).

Також призупиняється мовлення в ЄС ще трьох російських держканалів:

"РТР-Планета";

"Росія-24";

"ТВ Центр".

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом трьох місяців обмежувальні заходи повинні набрати чинності.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT должни бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакета санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

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