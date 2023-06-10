"Це ганебна байдужість": Зеленський-про відсутність реакції на підрив ГЕС

Президент України звинуватив світову спільноту в байдужості і слабкості, яка "підживлює терористів".

https://glavred.net/politics/eto-pozornoe-ravnodushie-zelenskiy-ob-otsutstvii-reakcii-na-podryv-ges-10477075.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував відсутність належної реакції на підрив Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС і повністю зруйнували її. Цей теракт став причиною загибелі людей, тварин. Однак Україна так і не отримала належної підтримки від світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський назвав ганебною байдужістю реакцію Заходу. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до екоциду і людської трагедії, викликаних російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, які повинні захищати життя, навіть за тиждень не встигають сформувати і відправити рятувальну місію на окуповану територію", - сказав Зеленський.

Він акцентував увагу на тому, що деякі світові суб'єкти так і не вийшли із заявами, в яких засудили б дії РФ.

"Терористи просто підживлюються цією слабкістю, цією байдужістю. Воно їх заохочує. І це ми повинні подолати. І подолаємо. Тиснемо і спонукаємо, щоб міжнародна підтримка була на тій частині Херсонської області, де зараз окупанти", - додав президент.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

Інші новини: