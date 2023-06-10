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"Це ганебна байдужість": Зеленський-про відсутність реакції на підрив ГЕС

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2023, 23:53 оновлено 10 червня, 23:55
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Президент України звинуватив світову спільноту в байдужості і слабкості, яка "підживлює терористів".
Володимир Зеленський, затоплення в Херсонській області
Володимир Зеленський прокоментував відсутність належної реакції на підрив Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Російські окупанти вдарили по Каховській ГЕС і повністю зруйнували її. Цей теракт став причиною загибелі людей, тварин. Однак Україна так і не отримала належної підтримки від світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський назвав ганебною байдужістю реакцію Заходу. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до екоциду і людської трагедії, викликаних російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, які повинні захищати життя, навіть за тиждень не встигають сформувати і відправити рятувальну місію на окуповану територію", - сказав Зеленський.

Він акцентував увагу на тому, що деякі світові суб'єкти так і не вийшли із заявами, в яких засудили б дії РФ.

"Терористи просто підживлюються цією слабкістю, цією байдужістю. Воно їх заохочує. І це ми повинні подолати. І подолаємо. Тиснемо і спонукаємо, щоб міжнародна підтримка була на тій частині Херсонської області, де зараз окупанти", - додав президент.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine
  • Ситуація із підтопленням у Херсонській області
    Ситуація із підтопленням у Херсонській області фото: t.me/mvs_ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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