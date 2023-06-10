"Війна наздогнала її": в Одесі загинула жінка, яка виїхала зі знищеного Бахмута

Під час нічної атаки росіян в Одесі загинула жінка, яка намагалася врятуватись від війни та евакуювалась із Бахмута, який окупанти намагаються повністю знищити. Про це в ефірі телемарафону розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
Уламки ворожого дрона впали на багатоповерхівку. Загалом жертвами стали три людини.
"Одна з жінок, яка загинула під час атаки, начебто, переїхала до Одеси зі зруйнованого Бахмута. На жаль, війна наздогнала її тут",– сказав Братчук.
Відомо, що внаслідок атаки були поранені 26 людей, серед них - двоє дітей та вагітна жінка.
Обстріл Одещини
У ніч на 10 червня ворог атакував Одещину ракетами та дронами. Відомо, що сили ППО над Одещиною збили 8 ворожих дронів та дві ракети. Третя ракета влучила в рекреаційну зону. Слід зазначити, що окупанти часто б'ють по Чорноморському узбережжю регіону.
Вибухова хвиля пошкодила кілька житлових будинків. Також пошкоджені 2 школи та 3 дитсадки.
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