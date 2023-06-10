Зниклих безвісти різко стало більше: МВС - про ситуацію на Херсонщині

У Херсонській області затоплено 47 населених пунктів, ще 31 населений пункт підтоплено в Миколаївській області.

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У Херсонській області збільшилася кількість зниклих безвісти / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення української землі. Під водою залишаються 47 населених пунктів Херсонщини. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.

У Херсонській області затопленими залишаються 33 населених пункти на підконтрольній Україні території та 14 - на окупованій.

З водяної пастки вдалося евакуювати 2620 осіб, з яких 160 - діти. Офіційно вдалося підтвердити загибель 5 осіб (4 загиблих в Херсонській області і 1 загиблий в Миколаївській області).

Варто відзначити, що в Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт.

"Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві розповіли, що офіційно зниклими безвісти залишаються вже 27 осіб. Однак не можна виключати, що ця цифра може стати значно більшою.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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