"Наша розвідка стежить 24/7": Резніков заявив, що Україні відомі всі місця розташування військ РФ

Україні відомі всі місця розташування військ РФ – Резніков/ УНИАН

Українська розвідка має інформацію про всі місця розташування озброєння російських військ поблизу українського кордону.

Розвідники працюють безперервно і порівнюють отримані дані з даними від партнерів. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова".

"Наша розвідка відстежує все 24/7, а головне – порівнює всі дані наших партнерів, які отримують інформацію своїми шляхами, включаючи супутникове спостереження", – заявив очільник Міноборони.

Він нагадав, що у повітрі постійно чергують Байрактари, які усе фіксують.

За словами Резнікова, для розвідки відомі всі місця розташування озброєння. Також Україна знає навіть те, де розташоване озброєння, що завозиться для потреб 1-го та 2-го армійського корпусів, які входять до складу Збройних сил Росії.

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Резніков також розповів, що, за отриманими даними від розвідки, на території ОРДЛО перебувають 2 тисячі російських кадрових офіцерів.

"Я нагадаю, що, за нашими даними, 2 тисячі кадрових офіцерів ЗС РФ перебувають на території ОРДЛО, керуючи найманцями та іншими покидьками", – додав він.

Міністр зазначив, що українські військовослужбовці у зоні проведення операції Об’єднаних сил готові за потреби дати відсіч ворогу на підставі ст. 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами Євросоюзом і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.

Крім цього, прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Києві з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 14 січня заявив, що Україна домагатиметься гарантій безпеки. Також глава держави додав, що ескалація на кордонах України – "безпрецедентна".

Міністр оборони Олексій Резніков 14 лютого заявив, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

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