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Росія перекинула на Донбас нове озброєння і снайперів - розвідка

1 лютого 2022, 23:07

РФ нарощує свою присутність біля кордонів України.

війська РФ
Війська РФ / Reuters

Командування Збройних сил Росії продовжує утримувати готовність з'єднань і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на територіях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація здійснила планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів і посилила їх снайперськими парами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об'єднаних сил і провокуванню вогню у відповідь.

"Разом з тим утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ", - інформує Головне управління розвідки.

В результаті цього, за минулу добу, 31 січня, в результаті нестатутних взаємин загинули два, а також важко поранений один з військовослужбовців окупаційної армії РФ.

Війська РФ

Як заявив президент України Володимир Зеленський, на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) знаходиться 30-35 тисяч російських військових і від 35 до 50 тисяч в окупованому Криму.

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"Трохи більше 100 тисяч російських військових знаходяться біля кордонів України, від 35 до 50 (залежно від моменту ротації) - в Криму, і близько 35 тисяч в окупованій частині Донбасу", - заявив Зеленський.

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