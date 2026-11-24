Коротко:
- Росія знесла цех Воткінського заводу, уражений у лютому
- На місці будівлі тепер розчищений майданчик
- Завод випускає ракети для Іскандерів і Кинджалів
Країна-агресорка Росія повністю знесла гальванічно-штампувальний цех Воткінського заводу в Удмуртії, який у лютому 2026 року уразили українські ракети "Фламінго". На місці виробничої будівлі тепер видно лише розчищений майданчик. Про це свідчить супутниковий знімок, який оприлюднив моніторинговий ресурс Exilenova+.
Як пише британське видання The Independent, знищений цех був задіяний у виробництві балістичних ракетних комплексів "Іскандер" і "Орєшнік". Ці ракети Росія регулярно застосовує для ударів по українських містах.
Видання також нагадує, що російський диктатор Володимир Путін раніше хвалився, нібито гіперзвуковий "Орєшнік" неможливо перехопити жодними засобами.
Що відомо про удар по Воткінському заводу
Генштаб ЗСУ повідомляв, що в ніч проти 21 лютого 2026 року Сили оборони уразили Воткінський завод крилатими ракетами FP-5 Фламінго. На території підприємства тоді зафіксували пожежу.
Остаточних даних про руйнування військові на той момент не оприлюднювали.
"Усі результати української атаки на завод у місті Воткінськ уточнюються", - йшлося в повідомленні Генштабу.
За даними Генштабу, Воткінський завод виготовляє:
- міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 Ярс
- балістичні ракети Булава для підводних човнів класу Борей-А
- ракети 9М723-1 для комплексів Іскандер-М
- ракети для комплексів Кинджал
Чому удари по ВПК Росії важливі для перемоги
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду наголосив, що Україні варто й надалі бити по російській економіці та оборонній промисловості.
"У нас є лише один варіант - продовжувати цю лінію, доводячи Росію до економічного колапсу і знищення ВПК Путіна. Ці дві складові зрештою дозволять нам висунути ті умови можливого перемир'я, які будуть вигідні не Путіну, а нам. Якщо російська економіка зупиниться, то зникнуть усі можливості Росії для ведення війни", - заявив дипломат.
На запитання, від чого залежить, як швидко це станеться, Огризко відповів коротко.
"Це залежить лише від одного - від здатності України масштабувати удари по російській території", - пояснив він.
Ракета "Фламінго" - новини за темою
Як повідомляв Главред, 17 листопада українська ракета FP-5 "Фламінго", за твердженням колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, влучила в Кримський міст. На кадрах наслідків атаки видно, що однієї з арок Кримського мосту більше немає.
В Офісі президента прокоментували чутки про зміни в ракетній програмі. Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин спростував, що фінансування ракет "Фламінго", можуть перенаправити на випуск "Нептунів". Такі повідомлення раніше з'явилися в мережі.
Українські розробники шукають і способи протидії російським ракетам. За даними The New York Times, українська система РЕБ Ліма Квант здатна збити ракету "Орєшнік" з курсу. Розробкою технології займається компанія Cascade Systems разом із підрозділом тероборони Київщини Нічна варта.
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