Гальванічно-штампувальний цех Воткінського заводу в Удмуртії розібрали дощенту через дев'ять місяців після удару ракет Фламінго.

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Росія знесла цех заводу, який виробляє "Іскандери" та "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Росія знесла цех Воткінського заводу, уражений у лютому

На місці будівлі тепер розчищений майданчик

Завод випускає ракети для Іскандерів і Кинджалів

Країна-агресорка Росія повністю знесла гальванічно-штампувальний цех Воткінського заводу в Удмуртії, який у лютому 2026 року уразили українські ракети "Фламінго". На місці виробничої будівлі тепер видно лише розчищений майданчик. Про це свідчить супутниковий знімок, який оприлюднив моніторинговий ресурс Exilenova+.

Як пише британське видання The Independent, знищений цех був задіяний у виробництві балістичних ракетних комплексів "Іскандер" і "Орєшнік". Ці ракети Росія регулярно застосовує для ударів по українських містах.

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Цех на Воткінському заводі, який уразила ракета "Фламінго", знесли під нуль / Фото: t.me/exilenova_plus

Видання також нагадує, що російський диктатор Володимир Путін раніше хвалився, нібито гіперзвуковий "Орєшнік" неможливо перехопити жодними засобами.

Що відомо про удар по Воткінському заводу

Генштаб ЗСУ повідомляв, що в ніч проти 21 лютого 2026 року Сили оборони уразили Воткінський завод крилатими ракетами FP-5 Фламінго. На території підприємства тоді зафіксували пожежу.

Остаточних даних про руйнування військові на той момент не оприлюднювали.

"Усі результати української атаки на завод у місті Воткінськ уточнюються", - йшлося в повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, Воткінський завод виготовляє:

міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 Ярс

балістичні ракети Булава для підводних човнів класу Борей-А

ракети 9М723-1 для комплексів Іскандер-М

ракети для комплексів Кинджал

Характеристики ракети "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Чому удари по ВПК Росії важливі для перемоги

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду наголосив, що Україні варто й надалі бити по російській економіці та оборонній промисловості.

"У нас є лише один варіант - продовжувати цю лінію, доводячи Росію до економічного колапсу і знищення ВПК Путіна. Ці дві складові зрештою дозволять нам висунути ті умови можливого перемир'я, які будуть вигідні не Путіну, а нам. Якщо російська економіка зупиниться, то зникнуть усі можливості Росії для ведення війни", - заявив дипломат.

На запитання, від чого залежить, як швидко це станеться, Огризко відповів коротко.

"Це залежить лише від одного - від здатності України масштабувати удари по російській території", - пояснив він.

Ракета "Фламінго" - новини за темою

Як повідомляв Главред, 17 листопада українська ракета FP-5 "Фламінго", за твердженням колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, влучила в Кримський міст. На кадрах наслідків атаки видно, що однієї з арок Кримського мосту більше немає.

В Офісі президента прокоментували чутки про зміни в ракетній програмі. Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин спростував, що фінансування ракет "Фламінго", можуть перенаправити на випуск "Нептунів". Такі повідомлення раніше з'явилися в мережі.

Українські розробники шукають і способи протидії російським ракетам. За даними The New York Times, українська система РЕБ Ліма Квант здатна збити ракету "Орєшнік" з курсу. Розробкою технології займається компанія Cascade Systems разом із підрозділом тероборони Київщини Нічна варта.

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