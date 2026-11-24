Глава Кремля також заявив, що відмова від російських енергоносіїв обернеться для Європи новими проблемами.

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Путін пригрозив Україні неминучою відповіддю на удари по НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Путін пригрозив відповіддю за удари по об'єктах ПЕК РФ

За його словами, Київ ігнорує заклик Трампа

Європі глава Кремля пообіцяв "більше проблем"

Очільник країни-агресорки Володимир Путін заявив, що дії Росії у відповідь на удари Сил оборони України по об'єктах паливно-енергетичного комплексу неминучі. Про це росіський лідер заявив під час наради з розвитку енергетичного комплексу та екологічної безпеки, цитує російський Telegram-канал "Смотри".

Глава Кремля наголосив, що про відповідь Росії "всі мають знати".

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"Дії у відповідь з нашого боку неминучі", - заявив Путін.

Путін визнав, що ситуація на ринку нафтопродуктів у РФ "залишається непростою". За його словами, після пікових значень на початку жовтня ціни на бензин у більшості регіонів Росії "загалом стабілізувалися", а стабільність внутрішнього паливного ринку нібито вдалося зберегти.

Головним завданням на внутрішньому ринку глава Кремля назвав забезпечення стабільних поставок і надійного постачання пального.

Чим Путін погрожує Європі

Окремо Путін прокоментував рішення європейців відмовитися від російських енергоносіїв. За його словами, спроби обмежити постачання російського пального на зовнішні ринки матимуть наслідки для самих європейців.

"Нафти й газу з Росії у них буде менше, а проблем - більше", - сказав Путін.

Він також заявив, що Росія розширюватиме ринки збуту й співпрацюватиме з "надійними і передбачуваними партнерами".

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи зупинить Україна удари по НПЗ Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна не планує відмовлятися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії (з обшуками приходили до Fire Point, Vyriy, Української бронетехніки тощо), адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос - ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - наголосив Загородній.

Говорячи про наслідки атак, експерт звернув увагу на ланцюгову реакцію для аграрного сектору та бюджету РФ.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Це означає, що частину врожаю Росія втратить. Перекрито рух суден в Азовському морі, а це означає втрату 20% експорту пшениці, і, відповідно, мінус валютна виручка. Доведеться складувати зерно, адже незрозуміло, куди його подіти, а це означає, що врожай зіпсується. За цим неминуче послідує внутрішнє зростання цін", - пояснив Загородній.

Удари по НПЗ - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, чого вимагає Трамп. Однак, за його словами, лише на той період, на який Вашингтон забезпечить Україну ракетами Patriot. Питання ударів по російській нафтопереробці глава держави кілька разів обговорював безпосередньо з Трампом і його командою.

Нова хвиля атак на російські НПЗ може призвести до повторення паливної кризи в країні-агресорці. Як писало видання The Moscow Times, далекобійні удари вибили з ладу понад 50% НПЗ РФ.

Політичний і громадський діяч Віктор Андрусів вважає, що чекати від переговорів наближення завершення війни не варто. На його думку, справжнім чинником може стати кінець війни США з Іраном, а також українські удари по НПЗ.

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