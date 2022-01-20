"400-500 тисяч": ексголова розвідки спрогнозував, скільки військ потрібно Кремлю для атаки на Україну

Російська армія / Reuters

Росії для повноцінного вторгнення в Україну потрібно до 500 тисяч особового складу - солдатів і офіцерів. З такою заявою в ефірі телеканалу виступив "Україна 24" ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Росія, розміщуючи війська поблизу кордонів, у тому числі і в Білорусі, нагнітає цим ситуацію.

"Є реальна загроза [вторгнення – Главред], але такої масштабної війни не буде. Але це не означає, що не потрібна готовність. За кількістю. Перший ешелон може бути 150-200 тисяч. Якщо широкомасштабна війна - це вже може бути 400, 500 тис.і більше. Але це сценарію надзвичайний", - сказав експерт.

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Можливе вторгнення Росії в Україну: