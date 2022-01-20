"400-500 тисяч": ексголова розвідки спрогнозував, скільки військ потрібно Кремлю для атаки на Україну

На думку генерала армії Миколи Маломужа, влада Росії, розміщуючи власні війська поблизу кордонів, у тому числі і в Білорусі, нагнітає тим самим ситуацію.
Росії для повноцінного вторгнення в Україну потрібно до 500 тисяч особового складу - солдатів і офіцерів. З такою заявою в ефірі телеканалу виступив "Україна 24" ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.
За його словами, Росія, розміщуючи війська поблизу кордонів, у тому числі і в Білорусі, нагнітає цим ситуацію.
"Є реальна загроза [вторгнення – Главред], але такої масштабної війни не буде. Але це не означає, що не потрібна готовність. За кількістю. Перший ешелон може бути 150-200 тисяч. Якщо широкомасштабна війна - це вже може бути 400, 500 тис.і більше. Але це сценарію надзвичайний", - сказав експерт.
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Можливе вторгнення Росії в Україну:
- 12 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні.
- Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".
- Американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.
- Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.
Автор: Дмитро Відоменко