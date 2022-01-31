Є питання - не стягуйте війська: Україна в ООН оголосила умову зустрічі Зеленського та Путіна

Зеленський готовий до перемовин з Путіним - Кислиця / Фото president.gov.ua

Україна вважає, що суперечливі питання слід вирішувати шляхом перемовин, а не стягуванням військових підрозділів до кордонів і залякуваннями. Тому президент Володимир Зеленський неодноразово казав про готовність до проведення зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним. Якщо у росіян є які-небудь питання до українців, слід їх обговорити. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Під час відкритого засідання Ради безпеки ООН він сказав про те, що Зеленський готовий до перемовин з Путіним. І якщо у Москви є які-небудь питання до Києва, проблемні моменти краще обговорити за столом перемовин, ніж за допомогою військового тиску.

читайте також"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФ"Мій президент неодноразово зазначав, що готовий зустрітися з російським колегою. Якщо у Росії є якісь питання до України, то краще сісти і поговорити, а не стягувати війська і залякувати Україну", - підкреслив Сергій Кислиця.

Зустріч Зеленського та Путіна

Спікер Кремля Дмитро Пєсков раніше зробив заяву про те, що у президента Росії Володимира Путіна не заплановано двосторонніх зустрічей на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Виняток становить зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Однак Пєсков не виключив можливості проведення перемовин у Пекіні глави РФ Путіна з президентом України Зеленським.

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Прессекретар Банкової Сергій Никифоров сказав, що Зеленський не поїде до Китаю на відкриття зимової Олімпіади у Пекіні. Тому перемовин України та Росії на вищому політичному рівні в китайській столиці не буде.

Втім, в Офісі президента України позитивно відреагували на заяву Кремля, яка вказує на готовність російської сторони вести перемовини з Києвом на рівні глав держав.

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