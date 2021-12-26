Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі поставили умову і назвали тему переговорів

У Кремлі оцінили перспективу зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Reuters

У Кремлі розповіли про те, що готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі Володимир Путін.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на каналі Росія-1, Путін готовий обговорювати двосторонні відносини.

За його словами, президент РФ не має наміру спілкуватися із Зеленським в якості сторони конфлікту на Донбасі.

"Ви знаєте, що Зеленський хоче обговорити з Путіним як зі стороною конфлікту (...) Питання врегулювання - питання не до Путіна. Путін каже, що, якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", - сказав прес-секретар президента РФ.

На питання, чи може Зеленський приїхати на зустріч глав держави СНД, яка наступного тижня пройде в Санкт-Петербурзі, він розсміявся: "Зеленський може приїхати, безумовно, але я не думаю, що він це зробить".

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Він також підкреслив, що безпека Росії знаходиться під загрозою через нібито "обман" Заходу про нерозширення НАТО на схід.

"Протягом двох десятиліть останніх, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека знаходиться під загрозою: знаходиться під загрозою продовження цього самого обману, під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів", - сказав він.

При цьому Пєсков згадав можливе розширення НАТО на пострадянські країни, включаючи Україну.

"Це вже питання, ну, фактично життя і смерті для нас", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

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Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

Зеленський заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з питання організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

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