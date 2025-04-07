Ексгенпрокурор Костін отримав дві нові посади: Зеленський видав укази

Андрій Костін, який подав у відставку з посади генпрокурора України на тлі скандалу з інвалідностями прокурорів отримав дві нові посади закордоном.

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Ексгенпрокурор Костін отримав дві нові посади закордоном / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Ексгенпрокурор України Андрій Костін отримав нові посади

Його призначено послом України в Нідерландах та постпредом при Організації із заборони хімічної зброї

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди, а також постійним представником при Організації із заборони хімічної зброї. Відповідні рішення, підписані 7 квітня, опубліковано на сайті Офісу президента.

Указом №212 від 7 квітня президент Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна послом України в Нідерландах.

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"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в документі.

Крім того, відповідно до указу №213, він також обійме посаду постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Костіна Андрія Євгеновича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - зазначається в тексті указу.

Відставка Костіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін подав заяву про відставку на тлі скандалу, пов’язаного зі справами про отримання статусу "інвалідності" прокурорами. Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок перевірок і розслідувань, які охопили всі рівні влади, було виявлено численні випадки зловживань у системі прокуратури.

29 жовтня 2024 року Верховна Рада підтримала звільнення Костіна з посади — за відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

31 жовтня, президент Володимир Зеленський офіційно підписав указ про звільнення Андрія Костіна з поста генерального прокурора. Документ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

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Хто такий Андрій Костін? Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик. Народний депутат України IX скликання. Член керівної партії "Слуга народу". Колишній Генеральний прокурор України (28.07.2022 — 31.10.2024). Член РНБО з 4 серпня 2022 року по 6 листопада 2024 року, пише Вікіпедія.

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