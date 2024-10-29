Рада проголосувала за звільнення генпрокурора Костіна - нардеп

За звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора проголосували 255 нардепів.

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Рада звільнила Костіна з посади генпрокурора / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

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Рада звільнила генпрокурора Костіна

За що звільнили генпрокурора України

Депутати Верховної ради звільнили Генерального прокурора України Андрія Костіна. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.

Відставку генпрокурора Костіна підтримали 255 нардепів.

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Слід зазначити, що генеральний прокурор Андрій Костін сам подав у відставку 22 жовтня цього року. Це сталося на тлі скандалу з "інвалідностями" для прокурорів.

Хто такий Андрій Костін? Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) - український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член правлячої партії "Слуга народу". Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року і член Ради національної безпеки і оборони України з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 жовтня правоохоронні органи викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку зберігалися майже 600 тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів щодо ситуації через інвалідність для прокурорів. Мова йде про міністра про міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністра соцполітики Оксани Жолнович.

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