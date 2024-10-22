Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Полетіли голови: генпрокурор Андрій Костін раптово подав у відставку

Ангеліна Підвисоцька
22 жовтня 2024, 17:37оновлено 22 жовтня, 18:20
497
Відставка генпрокурора відбулась на фоні скандалів з інвалідністю для прокурорів.
Андрей Костин
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку після скандалів зі справами про "інвалідність" для прокурорів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Нині перевірки та розслідування тривають на всіх рівня держави. В ході цього було встановлено багато "ганебних фактів зловживань" у системі органів прокуратури України.

"Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність. Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - заявив Костін.

відео дня

Хто такий Андрій Костін?

Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член панівної партії "Слуга народу". Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року та член Ради національної безпеки і оборони України з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Після розголосу та початку службового розслідування хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився за власним бажаннями. Наказ був підписаний генпрокурором України.

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та анонсував кадрові рішення. Він наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах має бути політична відповідальність Генерального прокурора.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прокурор Генпрокуратура генпрокурор инвалидность Офіс генпрокурора
Реклама

Головне за день

Більше
У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

18:38Україна
В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

18:35Україна
Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

18:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

Зовсім не впізнати: донька зрадниці Ані Лорак стала її копією

Зовсім не впізнати: донька зрадниці Ані Лорак стала її копією

В Україні різко змінюється погода: що очікувати найближчим часом

В Україні різко змінюється погода: що очікувати найближчим часом

Гроші їх люблять: 4 знаки зодіаку, які вміють залучати багатство

Гроші їх люблять: 4 знаки зодіаку, які вміють залучати багатство

"Хто така Дарина?": Оксана Білозір висловилася про вдову Назарія Яремчука

"Хто така Дарина?": Оксана Білозір висловилася про вдову Назарія Яремчука

Останні новини

19:32

"Може бути 2 бригади по 6 тис.": Зеленський озвучив нові дані про військових КНДР в Україні

19:15

Окупанти поспіхом просуваються у важливе місто: ЗСУ трощать техніку РФ - DeepState

18:44

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають чорно-білі трикутники

18:38

У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

18:36

Число 45 знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:35

В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

18:30

В Німеччині "негайно заборонили" всі кактуси: в чому причина

18:17

Страхітливе нашестя: чому в будинку багато павуків

18:06

Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

Реклама
17:44

Можуть отруїти: ветеринар назвав 5 продуктів, які не можна давати собакам

17:37

Полетіли голови: генпрокурор Андрій Костін раптово подав у відставку

17:33

Могли бути разом ще 20 років тому: Кулеба та Павелецька розкрили деталі роману

17:25

Після обіймів з Путіним: прем'єр Індії заговорив про мир в Україні

17:18

Увірвуться фінансові проблеми: що не можна робити 23 жовтня - прикмети

17:07

Скандали із МСЕК та "інвалідності" чиновників: Зеленський анонсував кадрові рішення

17:03

Чому каламутніє консервація: де напартачили і що з цим робити

17:03

Як РФ може використовувати військових КНДР в Україні: у The Guardian назвали цілі Кремля

17:01

КНДР могла відправити Росії своїх пілотів: усі подробиці - Newsweek

16:52

"Дуже важливий рубіж": ЗСУ можуть відступити із ключового міста на Сході

16:38

Розміщення "сил стримування" в Україні: у Франції зробили пропозицію

Реклама
16:37

Як правильно вести сучасну переписку: правила етикету, які знають одиниці

16:29

Як видалити стійкий жир із дверцят духовки: потрібно змішати всього 2 інгредієнти

16:09

1+1 media запустила перший український додаток з FAST-каналами для міжнародної аудиторії

16:08

Жінка знайшла в будинку покійного тата зловісну записку, яка її налякала: про що там йшлосяВідео

16:06

Залишайте світло увімкненим під час відключень електроенергії з портативною електростанцією BLUETTI AC70 новини компанії

16:02

Як виростити цибулю без стрілок: що треба зробити перед посадкою - знають не всіВідео

15:59

Слава Дьомін зізнався, що було між ним та Лесею Нікітюк

15:51

Зеленський оцінив перспективи президентства Трампа і Гарріс для війни в Україні

15:33

Зеленський прокоментував дані про війська КНДР в Україні: Південна Корея нам допомагає

15:27

НАТО в обмін на території: Зеленський зробив заяву про вступ України до Альянсу

15:24

Київська громада передала 5 штурмовій на Донбас 550 дронів Mavic різних типів, - Кличко

15:19

Як зробити взуття водонепроникним: копійчані засоби, які врятують від вологиВідео

15:10

Окупанти вклинились в лінію оборони: ЗСУ попередили про зміни в Часовому Яру

15:06

Відставка керівника ГУР Буданова: Зеленський оголосив своє рішення

15:03

До 35 мільярдів євро: в ЄС погодили кредит для України - на що підуть кошти

14:52

Долар і євро різко подорожчали: скільки коштує іноземна валюта

14:40

"Чесно кажучи, не хочеться": Магучіх розповіла, чому не виходить заміж

14:39

Тільки зеленим і синім: чому в СРСР під'їзди фарбували до половини

14:20

Українці можуть отримати до 150 тисяч грн: в Мінекономіки назвали умови

14:10

Моментально згоріла майже вся родина: що відомо про загиблих в СумахФотоВідео

Реклама
14:08

Сестра Кім Чен Ина назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками"

14:02

Крапка у Курській операції: експерт назвав умову, коли ЗСУ покинуть територію РФ

13:49

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Водоліям - найщасливіший день, Стрільцям - пастка

13:48

У ЄС знову заговорили про введення військ до України: в Politico назвали причину

13:29

Журналісти викрили схеми, як друзі керівника фракції Порошенка у Київраді отримували землю у столиці

13:28

У СРСР такий не готували: рецепт неймовірного салату, який "підірвав" МережуВідео

13:18

У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум новини компанії

12:54

Ще ті "язикаті Хвеськи": астрологи назвали знаки, які не тямлять своє життя без балачок

12:45

Не для краси: чому між залізничними коліями лежать камені

12:44

Утікач Влад Яма засвітився з Аліною Гросу в США

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти