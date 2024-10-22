Полетіли голови: генпрокурор Андрій Костін раптово подав у відставку

Відставка генпрокурора відбулась на фоні скандалів з інвалідністю для прокурорів.

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Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку після скандалів зі справами про "інвалідність" для прокурорів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Нині перевірки та розслідування тривають на всіх рівня держави. В ході цього було встановлено багато "ганебних фактів зловживань" у системі органів прокуратури України.

"Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність. Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - заявив Костін. відео дня

Хто такий Андрій Костін? Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член панівної партії "Слуга народу". Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року та член Ради національної безпеки і оборони України з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Після розголосу та початку службового розслідування хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився за власним бажаннями. Наказ був підписаний генпрокурором України.

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та анонсував кадрові рішення. Він наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах має бути політична відповідальність Генерального прокурора.

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