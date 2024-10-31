Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Костін обіймав цю посаду з 28 липня 2022 року.

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Звільнення Костіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

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Зеленський підписав указ про звільнення Костіна

Він обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року

Костін подав у відставку після справи з фіктивними інвалідностями

У четвер, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора", – йдеться в указі.

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Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року.

Варто зауважити, що 22 жовтня він подав у відставку після справи з фіктивними інвалідностями у прокурорів Хмельницької області.

"Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - заявив Костін.

Хто такий Андрій Костін? Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик. Народний депутат України IX скликання. Член керівної партії "Слуга народу". Колишній Генеральний прокурор України (28.07.2022 - 31.10.2024). Член РНБО з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Скандал із МСЕК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майже всі прокурори Хмельницької області мали інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа.

21 жовтня МОЗ скасувало висновки Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. Це стало результатом перевірки рішень комісії у період з 27 вересня по 10 листопада 2023 року щодо чоловіків віком від 18 до 60 років.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

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