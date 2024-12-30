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Президент Зеленський призначив військового омбудсмена: що про нього відомо

Даяна Швець
30 грудня 2024, 18:14
279
Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, підкреслив Зеленський.
Зеленский, Решетилова
Зеленський призначив уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів / фото: Тг-канал Президента України

Коротко:

  • Ольга Решетилова призначена Уповноваженим президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей
  • Зеленський вважає, що воїни ЗСУ мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав

Президент України Володимир Зеленський розповів, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Новину очільник держави повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - вказав президент.

Окрім цього, як зазначив очільник України, зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена.

Окрім цього, варто покращити та підготувати всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - підсумував Зеленський.

Хто така Ольга Решетилова?

Ольга Решетилова (Кобилинська), згідно з mipl.org.ua, має значний досвід:

  • Працювала редакторкою відділу регіональної мережі соціально-політичної газети "День" та спеціальною кореспонденткою російського ліберального видання Grani.Ru в Україні.
  • У 2014 році стала співзасновницею фонду підтримки української армії "Повернись живим", де займалася координацією роботи фонду з силовими структурами та підрозділами антитерористичної операції на сході України.
  • Під час численних поїздок на фронт зіткнулася з фактами порушень прав людини в умовах війни. Це стало поштовхом до переходу на громадський контроль за правосуддям у справах, пов'язаних із військовими подіями. У 2015 році залишила фонд і зосередилася на журналістських та громадських розслідуваннях проблем у секторі безпеки.
  • У 2019 році отримала призначення від Кабінету Міністрів України до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Скандал в 211 бригаді - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 16 грудня 2024 року Мережею почала ширитися інформація про факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Як результат, Главком Сирський ініціював перевірку.

На наступний день працівники ДБР почали розслідування знущань у 211 бригаді. Стало відомо, що підозру отримав командир військової частини А7147 полковник Побережнюк Олег Володимирович.

Згодом речник відомства Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що відомство "не отримувало" інформацію та скарги про випадки щодо знущань над військовими. Однак, попри все, він зазначив, що Міноборони буде займатись розслідуванням цієї ситуації.

Більше заяв Зеленського:

Що відомо про 211 бригаду?

211-та понтонно-мостова бригада Сил підтримки Збройних Сил України — військова частина у підпорядкуванні Командування Сил підтримки Збройних сил України. 211-та понтонно-мостова бригада стала правонаступницею 210-го понтонно-мостового полку який був створений 3 квітня 2022 року у Хмельницькій області. Після приведення полку, нині бригади, у бойову готовність, підрозділи військової частини, були передані в оперативне підпорядкування органам військового управління, пише Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський військовий омбудсмен
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