Для нас неможливо повернутися до нормальних відносин з Путіним - Урсула фон дер Ляйєн

урсула фон дер ляйен, Путін / УНІАН, скріншот

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європі більше намагаються зберегти Путіну обличчя.

В інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук політик підкреслила, що Путін – людина на совісті якої ця жахлива злочинна війна.

"Він злочинець і як злочинець повинен платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за шкоду, яку він завдав. Отже, ми ввели 6 пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку. Глибше і глибше - чим довше вони тягнуться. Отже, для нас неможливо повернутися до нормальних відносин з Путіним", - заявила президент Єврокомісії.

Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні набрати чинності.

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Військово-промисловий комплекс Росії істотно залежить від іноземних компонентів і технологій. Через санкції РФ втратила можливість модернізувати свої війська.

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