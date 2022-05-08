Угорщина блокує ембарго ЄС на нафту з Росії і відключення Ощадбанку від SWIFT - Bloomberg

Угорщина не підтримує план ЄС щодо заборони на закупівлю нафти у Росії / depositphotos.com

Держави Європейського Союзу не домовилися щодо ухвалення до Дня перемоги 9 травня нового пакету санкцій проти Росії, який повинен включати заборону на закупівлю країнами Європи російської нафти. Обмеження були заблоковані Угорщиною. Незважаючи на поступки з боку Брюсселя, який запропонував Будапешту купувати російську нафту до кінця 2024 року, угорська сторона заблокувала угоду.

Як повідомляє Bloomberg, 27 послів країн ЄС під час зустрічі, яка відбулася в неділю, 8 травня, не змогли домовитися про нові санкції проти Росії. Угорщина заблокувала ініціативу Брюсселя про заборону на купівлю російської нафти, і, тим самим, затримала ухвалення всього шостого пакету обмежень. Консультації повинні відновитися у найближчі дні.

читайте такожУгорщина влаштує блокаду закриття неба над Україною та ембарго на газ з РосіїЗокрема, ЄС пропонує заборонити імпортувати сиру нафту з Росії протягом наступних 6 місяців і рафінованого палива до початку січня 2023 року. Угорщині та Словаччині дозволили купувати нафту до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року, тому що вони серйозно від неї залежать.

Втім, такий аргумент не став переконливим для Угорщини. Вона вирішила блокувати заборону на російську нафту і не знає, чим замінити російські енергоносії.

Примітно, Євросоюз наполягав на ухваленні рішення про санкції до святкування Дня Перемоги у Росії 9 травня.

Шостий пакет санкцій проти Росії

Bloomberg нагадує, що план Євросоюзу (шостий пакет санкцій) передбачає низку ряд обмежень, серед яких заборона для європейських компаній і приватних осіб на надання суден і послуг для транспортування російської нафти в треті країни. Заходи повинні набути чинності протягом 3 місяців (щодо заборони доставки нафти є проблеми на перемовинах з Грецією і Кіпром)

Відключення від міжнародної міжбанківської системи SWIFT ще 3 банків РФ, серед яких найбільша державна фінансова установа Сбербанк.

Обмеження для фізичних осіб і компаній на купівлю нерухомості в ЄС.

Санкції проти Аліни Кабаєвої - колишньої олімпійської гімнастки, яка, за даними ЄС, тісно пов'язана з Володимиром Путіним.

Санкції щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

Заборона на надання консультацій компаніям РФ і торгівлю низкою хімічних речовин.

Обмеження проти десятків військових, у тому числі, і щодо осіб, які визнані винними у військових злочинах у Бучі Київської області.

Санкції проти компаній, які постачають обладнання військам РФ.

Позиція Угорщини щодо заборони на імпорт газу з Росії

Угорщина виступила проти відмови від закупівель нафти і газу у Росії. Будапешт не збирався підтримувати санкції ЄС проти російських енергоносіїв. Глава МЗС країни Пітер Сійярто назвав це питання "червоною лінією" для угорської держави.

У Bloomberg розповіли про те, що Угорщина працює на зрив планів ЄС щодо повної заборони закупівлі російської нафти. У Будапешті кажуть, що країна зіткнеться з проблемами у сфері своєї енергетичної безпеки у разі запуску подібних обмежень. В ЄС пропонували дозволити Угорщині та Словаччині закуповувати газ у Росії до кінця 2023 року як виняток, проте Будапешт не підтримав таку пропозицію.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль зазначила, що Україна може приєднатися до шостого пакету санкцій проти Росії. У Києві вважають небезпечним прецедентом виключення для Угорщини та Словаччини щодо закупівель російських енергоресурсів і можуть перекрити їх постачання Будапешту та Братиславі трубопроводом Дружба.

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