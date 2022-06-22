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Росія в паніці намагається обійти санкції, щоб модернізувати війська - розвідка Канади

22 червня 2022, 04:52

Військово-промисловий комплекс Росії залежить від іноземних компонентів і технологій.

Санкції Росія
Росія намагається обійти санкції, щоб купити компоненти / depositphotos.com

Росія шукає способи обходу санкцій, які були введені через вторгнення в Україну. У РФ хочуть придбати західні військові технології та компоненти. Про це повідомляє розвідка Канади.

Військово-промисловий комплекс Росії істотно залежить від іноземних компонентів і технологій. Через санкції РФ втратила можливість модернізувати свої війська.

"Спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій і незаконно придбати західні технології подвійного використання/обмежених технологій будуть продовжуватися і потенційно зростати, в тому числі і в Канаді", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Латвії знаходять способи обходу санкцій. Європа заборонила імпорт підсанкційних товарів, однак дозволялося ввезення товарів за вже діючими контрактами, які були укладені ще до введення санкцій. Компанії почали підробляти документи і змінювати терміни укладення та дії договорів.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення санкції проти Росії
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