Армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах - DeepState

Курахівський та Покровський відрізки залишаються найскладнішими на фронті.

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У неділю на фронті відбулося 158 бойових зіткнень / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада

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Де армії РФ вдалося досягти успіху

Які відрізки фронту найскладніші

Російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зокрема, окупанти мають просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.

відео дня

За даними Генштабу ЗСУ, у неділю на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Зокрема, на Курахівському напрямку - 48 боїв, на Покровському - 33, на Воромівському - 24, у Курській області захисники відбили 15 російських атак.

Курахове / Карта deepstatemap

Новий Комар / Карта deepstatemap

Берестове / Карта deepstatemap

Погребки / Карта deepstatemap

Зазначимо, Курахівський та Покровський відрізки залишаються найскладнішими на фронті.

Згідно з повідомленнями ОСУВ "Хортиця", за останні 17 днів листопада відбулося 2523 бойових зіткнення. Найважче традиційно на півдні Донецької області. Там на три ділянки ОТУ "Донецьк" припадає 67,2 % усіх зіткнень. Істотне затишшя відбувається на Оріхівському та Сіверському відрізку, де кількість бойових зіткнень у сумі менша в 5 разів, ніж у гирлі Дніпра.

У розрізі ділянок ситуація наступна:

Покровська - 725 зіткнень;

Курахівська - 676;

Времевська - 295;

Куп'янська - 223;

Лиманська - 220;

Торецька - 114;

Харківська - 113;

Придніпровська- 78;

Краматорська - 63;

Оріхівська - 9;

Сіверська - 7.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія країни-агресора РФ просувається в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за листопад територію розміром із половину Лондона. Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків і військових блогерів.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Після захоплення Курахового армія Росії може сконцентрувати всі свої сили і резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька і Часова Яру. Про це заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Покровськ є ключовою ціллю для російської армії на початку 2025 року - у ці терміни може розпочатися масштабний наступ на цей напрямок.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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