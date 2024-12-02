Армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах - DeepState

Ви дізнаєтеся:
- Де армії РФ вдалося досягти успіху
- Які відрізки фронту найскладніші
Російська окупаційна армія просунулася біля чотирьох населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.
Зокрема, окупанти мають просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.
За даними Генштабу ЗСУ, у неділю на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.
Зокрема, на Курахівському напрямку - 48 боїв, на Покровському - 33, на Воромівському - 24, у Курській області захисники відбили 15 російських атак.
Зазначимо, Курахівський та Покровський відрізки залишаються найскладнішими на фронті.
Згідно з повідомленнями ОСУВ "Хортиця", за останні 17 днів листопада відбулося 2523 бойових зіткнення. Найважче традиційно на півдні Донецької області. Там на три ділянки ОТУ "Донецьк" припадає 67,2 % усіх зіткнень. Істотне затишшя відбувається на Оріхівському та Сіверському відрізку, де кількість бойових зіткнень у сумі менша в 5 разів, ніж у гирлі Дніпра.
У розрізі ділянок ситуація наступна:
- Покровська - 725 зіткнень;
- Курахівська - 676;
- Времевська - 295;
- Куп'янська - 223;
- Лиманська - 220;
- Торецька - 114;
- Харківська - 113;
- Придніпровська- 78;
- Краматорська - 63;
- Оріхівська - 9;
- Сіверська - 7.
Ситуація на фронті - останні новини
Армія країни-агресора РФ просувається в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за листопад територію розміром із половину Лондона. Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків і військових блогерів.
Після захоплення Курахового армія Росії може сконцентрувати всі свої сили і резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька і Часова Яру. Про це заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Покровськ є ключовою ціллю для російської армії на початку 2025 року - у ці терміни може розпочатися масштабний наступ на цей напрямок.
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Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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