ЗСУ просунулися в Курській області та на Донбасі: в ISW назвали напрямки

Українська армія нещодавно просунулася на південний схід від Коренево в Курській області, про що свідчать геолокаційні кадри від 15 листопада.

Як ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ незначно просунулися в межах східної частини Новоіванівки.

За даними військових пропагандистів РФ, армія країни-агресора просунулася в лісах біля Малої Локні (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та Ольгівки (на схід від Коренево), водночас що негода уповільнює українські та російські операції.

Стверджується, що 14 і 15 листопада війська РФ продовжували атакувати головний "український плацдарм" у Курській області, зокрема поблизу Дар'їного.

Крім того, українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Курахового, а війська РФ - на північний схід від цього міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що ЗСУ просунулися на захід від Перемоги в тил російським окупантам, які зараз намагаються просунутися поблизу Дальнього (південніше Курахового).

Водночас зазначається, що фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська та Вугледара.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакують у Курській області біля важливих населених пунктів. Важкі бої точилися на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС. Сили оборони могли б вирішити питання Курської атомної електростанції, але не стали цього робити, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня. Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом у РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.