"Частина нашої нації": у Румунії хочуть відібрати в України велику частину територій

У Румунії хочуть анексувати Закарпаття, Одеську область і Буковину.

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Румунія хоче відібрати в України більшу частину територій / Колаж: Главред, фото: pexels, google maps

У Румунії видали скандальну і дуже цинічну заяву. Один із лідерів партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу раптово висловив бажання анексувати українські території і домогтися "відлиги у відносинах з РФ". Про це повідомляє Newsweek.

Він вирішив, що в України потрібно забрати Буковину, Закарпаття та Одеську область. Ці території він назвав "частиною румунської нації".

"Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах! Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття - все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в кордони кордонів однієї і тієї ж держави", - цинічно заявив Тирзіу. відео дня

Пропутінський політик навіть хоче, щоб Румунія вийшла з НАТО. Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був готовий "простягнути Росії руку".

Нагадаємо, раніше в Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття. Таку заяву зробив лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкої.

Скандальні заяви Віктора Орбана

Скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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