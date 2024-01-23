ЄС готує жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні - Bloomberg

Держави-члени ЄС готові прийняти пакет щодо України на саміті в Брюсселі, незалежно від підтримки Угорщини.

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ЄС готовий до радикальних дій, якщо Угорщина блокуватиме допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Лідери Європейського Союзу готові до рішучих заходів, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України. Про це пише Bloomberg.

За інформацією з джерел видання в уряді ЄС, 26 країн-членів готові проголосувати за виділення 50 мільярдів євро для допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від позиції Угорщини.

"Якщо Орбан продовжуватиме блокувати пакет підтримки, решта 26 країн ЄС приймуть рішення прийняти його, і підготовка до такого сценарію вже просунулася", - пише видання. відео дня

Уряд ЄС також готує запасний варіант, в якому інші країни-члени нададуть військове фінансування Україні поза бюджетним процесом ЄС. Пропозиція передбачатиме національні гарантії для залучення фінансування на ринках.

Якщо Орбан продовжить блокувати допомогу, ЄС може розпочати наступний етап штрафних заходів проти Угорщини. Чиновники Євросоюзу заначили, що Віктора Орбана можуть позбавити права голосу як країни-члена.

Bloomberg припускає, що такий сценарій може призвести до ширшого зіткнення в уряді ЄС, особливо з урахуванням попереджень прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Минулого тижня він заявив, що готовий захищати Угорщину від будь-яких потенційних дій, спрямованих на обмеження прав Віктора Орбана в ЄС.

Угорщина блокує виділення 50 млрд євро для України

Нагадаємо, у 2023 році в ЄС запропонували виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів євро до 2027 року. Однак для прийняття цього рішення потрібна згода всіх країн-членів. Проти цієї ініціативи виступає Угорщина і використовує своє вето для блокування процесу прийняття рішення.

Також ЄС розглядає можливість поступок Угорщині для підтримки пакету допомоги для України. Вважають це більш вигідним варіантом, ніж складні альтернативні домовленості.

Як повідомляв Главред, 18 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка засуджує "умисні, постійні і систематичні зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС". Парламент закликав Європейську Раду розглянути, чи порушує Угорщина цінності Союзу за статтею 7.2 Договору про ЄС, що може призвести до обмеження деяких прав Угорщини в ЄС, включаючи право голосу.

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